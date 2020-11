RENTRÉE ACADÉMIQUE À L'ESCG-YAOUNDÉ :

L'accueil, l'intégration, les séminaires et les Prix d'Excellence du Groupe BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS (Golfe de Guinée) inaugurent et mobilisent sa communauté éducative inter-nationale.



Sur le thème « Tomorrrow's future today : comment construire l'avenir aujourd'hui », le 1er séminaire de la rentrée académique 2020/2021 à l'École Supérieure de Commerce et de Gestion de

Yaoundé s'est déroulé le 19 octobre 2020, au sein de son campus de Ngoa Ekele, "pierre du savoir hissé".

Les activités majeures de cette 1ère journée étaient : d'abord l'accueil des étudiants et leurs parents par l'administration et les enseignants-référents de niveaux ; ensuite le "bonjour et bienvenue"

par vidéo-intervention du staff de la tutelle FIGS Éducation et d'IDRAC, l'expression du Directeur qui a historiquement présenté la Business School sur son bonhomme de chemin optimiste; et enfin le

séminaire animé par le Directeur des Affaires Académiques et de la Programmation, sur le thème du jour et les conseils des référents de niveaux aux étudiant.

La journée s'est achevée, dans une sérénité

de convivialité. Elle aura permis, au-delà de la prise de contact, de la connaissance mutuelle de première heure, des échanges fructueux, de fixer les exigences disciplinaires tout en reprécisant la

politique de formation dans une Business School. Allons préparer la journée d'intégration ! « Positionnement professionnel : construire l'habitus de carrière », tel a été le thème de la

Journée d'intégration, 2e activité et séminaire de rentrée, temps du Cours inaugural qui s'est tenue le 22 octobre 2020 dernier. Monsieur Du Prince TCHAKOTE, dans son intervention inaugurale, le maître du

jour a mis en phase son cursus académique et son parcours professionnel.

Bon produit du 1er cycle de

l'Université de Yaoundé I dont le campus est en face parallèle à celui de l'ESCG, après son Baccalauréat C, il y a obtenu sa Licence en Mathématiques avant d'intégrer l'Institut Sous-régional de

Statistique et d'Économie Appliquée (ISSEA) qui lui a permis de signer son 1er contrat à la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA) du Cameroun, au poste de Responsable des statistiques et de

l'analyse de viabilité de la dette publique.



À partir de sa success story racontable, il a illustré les clés présentées par l'intervenant précédant. Sa leçon inaugurale et les questions répondues auront enseigné aux apprenants la nécessité d'avoir le courage incessant de recommencer pour reconstruire, de choisir sa formation en fonction du projet personnel et professionnel, et d'avoir foi en la primauté de la compétence dans la mobilité professionnelle et la réussite entrepreneuriale. « Le compétent sera toujours récompensé et aura toujours sa très belle-bonne place là où il faut », a-t-il conclu. Par la suite la grande innovation de cette rentrée académique a été l'instauration du Prix de l'excellence du groupe Bolloré Africa Logistics qui est la concrétisation de la démarche éducative U&B, multi-partenariale de l'ESCG de

Yaoundé.



La cérémonie des Prix de l'Excellence Bolloré et du Prix Spécial de l'Ambassade de France au

Cameroun. Six étudiants ont reçu chacun un chèque de 100.000 (cent mille) FCFA, 03 dans la première

catégorie, les Meilleures performances académiques des étudiants de l'année 2019-2020, la seconde catégorie, Prix des Meilleures performances aux concours d'entrée à l'ESCG, sessions

de 2020. BOLLORE Transport & Logistics Golfe de Guinée s'illustre à travers ce geste, une démonstration de l'estime que le Directeur Régional de ce Groupe M. Mohamed DIOP, porte à l'égard

de la formation du citoyen de demain, celui qui combine entreprise et formation académique. Ceci permet de conjuguer à la fois la poursuite d'objectifs collectifs et la réponse à des attentes des deux

parties.



Le Prix Spécial de l'Ambassade de France au Cameroun (enveloppe de 500 Euros) a été mérité par Mle NGINTEDEM Marcelle, doublement récompensée pour sa double performance de Meilleure au

concours d'entrée à l'ESCG et Majore au Baccalauréat 2020 dans la Région de l'Adamaoua.



À la fin de cette réjouissance conviviale, les apprenants se sont dirigés dans les salles pour des ateliers thématiques rotatifs qui, se déroulant à travers une technique de brainstorming, de pitch et de

restitution des synthèses, a pour objectif de vérifier l'appropriation du règlement intérieur à partir des activités de résolution des situations-problèmes y relatifs.



Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Le positionnement est fixé, la

rentrée est démarrée, la continuité du calendrier académique est assurée.