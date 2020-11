La situation mystique qui scandalise les populations du quartier Nzintia dans la ville de MBOUDA région de l'ouest, est celle d'un adolescent âgé de 16 ans, pratiquant des activités de sorcellerie dans le village.

Erwan TASSÉ puisqu'il s'agit de lui a été retrouvé ce matin sain et sauf sans égratignure ni blessures alors qu'il était recherché depuis samedi dernier dans un puit de 30 mètres, dont il se serait jeté après un retour tardive à la maison à en croire sa grande mère.

Au moment de son interpellation, le jeune en classe de 2nd au collège de l'unité de MBOUDA a invoqué auprès des forces de maintien de l'ordre de la même ville, des révélations qui dépassent l'entendement du commun des mortels.

Face à la gendarmerie qui mène l'enquête, le jeune élève a fait état de ce qu'il est sorti à minuit le même jour de sa plongée, plus encore il a indiqué que c'est la 24ième fois qu'il se jette sciemment dans ce puit et qu'à chaque fois qu'il y est, il booste sa colère et profite pour communiquer mystiquement avec des souris.

Dans les causeries collectives des riverains du village, on apprendra qu'il s'alimenterait de la chair humaine et qu'il en consommerait 3 personnes par nuit.

Il aurait également déclaré aux autorités qu'il a maudit son camarade de classe qui semble l'énerver.

Outre ses phénomènes enygmatiques qui créent la psychose aux populations de MBOUDA, la région de l'ouest en général, est en proie depuis plusieurs mois, à la problématique liée à l'insécurité.