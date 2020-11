L'ancien président Jerry John Rawlings est mort, ce jeudi 12 novembre 2020, rapporte la télévision nationale ghanéenne

L'ancien président était admis à l'hôpital universitaire de Korle Bu depuis environ une semaine pour une maladie non révélée. Il avait 73 ans. On se souviendra que M. Rawlings a récemment perdu et enterré sa mère le mois dernier.

Jerry John Rawlings est né à Accra le 22 juin 1947, d'une mère ghanéenne de Dzelukope, près de Keta, dans la région de la Volta, et d'un père écossais.