Il n’est pas une vedette des médias. Comme tout homme des sciences bien trempé, le Prof. Maurice Aurélien Sosso le recteur de l’Université de Yaoundé 1, est un homme effacé, sobre, et toujours avec l’attitude et le verbe mesurés. Pour pallier nos insuffisances à avoir un avis pertinent sur un universitaire d’aussi grand calibre, nous avons effectué un sondage auprès d’une centaine de professeurs d’université à travers le Cameroun, l’Afrique et l’Europe. Même si les enseignants contactés ont requis l’anonymat, ces derniers nous ont confié que le Prof. Maurice Aurélien Sosso fait partie des plus grands enseignants d’université d’Afrique, et le plus grand du Cameroun.

Nous vous laissons découvrir l’impressionnant curriculum vitae de ce notable Sawa et universitaire très précoce, et dont Tondè son village natal à Yabassi dans le département du Nkam (région du Littoral Cameroun), appelle à prendre la tête de chefferie traditionnelle.

Nom : SOSSO

Prénoms : Maurice Aurélien

Date et Lieu de naissance : 25 Janvier 1955 à Moutimbelembe (Wouri-Bwele)

Département d'origine : Nkam

Arrondissement : Yabassi

Profession : Professeur des Universités

Grade : Praticien Hospitalier, Professeur Titulaire Hors Echelle

Situation de famille: Marié - 03 enfants

Diplômes Universitaires :

Concours d'Agrégation Français de Chirurgie (1990 - Paris)

N. B : Premier Médecin Camerounais formé au Cameroun ayant obtenu ce titre. C.E.S. de Chirurgie Générale (1985 - Bordeaux)

Doctorat en Médecine (1980 — Université de Yaoundé)

Diplôme d'Etudes Générales Scientifiques I (1974 - Faculté des Sciences de Yaoundé)

Baccalauréat série D (1973 - Lycée JOSS de Douala).

Fonctions Universitaires académiques :

Chef de Département de Chirurgie Générale et Spécialités à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé 1 (Sept. 2005)

Professeur Titulaire de Chirurgie Générale (Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur) (Mai 1998 à ce jour)

Maître de Conférences Agrégé (Jan. 1992 - Mai 1998)

Chargé de Çours de Chirurgie à l'université de Yaoundé (Sept. 1987 - Jan. 1992) Assistant de Chirurgie à l'université de Yaoundé (Sept.1986 - Août 1987) Fonctions Administratives :

Recteur de l'Université de Yaoundé I (Juin 2012 à ce jour)

Inspecteur Général des Services au Ministère de l'Enseignement Supérieur (Sept. 2005 à juin 2012)

Vice-Recteur chargé de l'Enseignement à l'Université de Yaoundé I (Mai 2000 Sept. 2005)

Vice-Recteur chargé de l'Inspection à l'Université de Yaoundé I (Oct. 1998 - Mai. 2000)

Doyen de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé I (Oct. 1993 - Jan. 1999)

Directeur des Affaires Académiques et de la Coopération à l'Université de Yaoundé (Mars 1993 - Oct. 1993)

Coordonnateur du Cycle de Spécialisation en Chirurgie Générale à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé I (Sept. 1989 - Dec. 2004).

Séminaire de formation :

Formation en Management Public à l'Institut Supérieur de Management Public (Juil. 2002). Travaux de recherche :

Environ 200 articles scientifiques dans des revues à comité de lecture, (150) communications, plus de 100 thèses et mémoires encadrées et soutenues.

Distinctions Honorifiques :

Commandeur de l'Ordre International des Palmes Académiques/CAMES (2017)

Grand Officier de l'Ordre de la Valeur du Cameroun (2010).

Officier de la Pléiade, Ordre de la Francophonie et du Dialogue des cultures (2008) Officier de la Légion d'Honneur Française (2007)

Commandeur de l'Ordre de la Valeur du Cameroun (2006)

Commandeur des Palmes Académiques de la République Centrafricaine (2006) Officier de l'Ordre National du Mérite Français (2004)

Officier de l'Ordre de la Valeur du Cameroun (2002). Chevalier de la Reconnaissance Centrafricaine (2000) Chevalier de l'Ordre de la Valeur du Cameroun (1998) Officier de l'Ordre du Mérite Gabonais (1998).

Officier de l'Ordre des Palmes Académiques Françaises (Décret du Premier Ministre Français de Janvier 1998).

Membre du conseil d'Administration du CHU de Yaoundé Membre du Conseil d'Administration de l'ENAM

Membre du Conseil d'Administration de l'Institut de la Francophonie pour la Médecine Tropicale (I.F.M.T) à Vientiane au Laos.

Président de l'Association Camerounaise de Chirurgie (A.C.C.)

Meilleur Médecin Camerounais avec Prix de l'Excellence Africaine (1987 - 1988) Fonctions Scientifiques :

Président du Comité Consultatif Général du CAMES (de 2015 à nos jours)

Président des jurys de la section Chirurgie des Concours d'Agrégation de Médecine du Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur (CAMES)

Membre du Comité Technique Scientifique de Médecine du Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur (CAMES).

Membre du Bureau Permanent de la Conférence Internationale des Doyens des Facultés de Médecine d'Expression Française (CIDMEF).

Ancien Membre du Comité Scientifique de I'EDR en Maladies Tropicales et Infectieuses (Franceville).

Ancien Membre du Conseil Scientifique, Sciences de la Santé, de l'AUPELF-UREF. Expert OMS dans le domaine de l'Education Médicale.

Membre de la Commission d'Evaluation de la Faculté de Médecine d'Abidjan (CIDMEF). Membre de la Commission d'évaluation des Facultés de Médecine de Bejaïa (Algérie)

Membre des Jurys Internationaux de Soutenance de Thèses (Libreville et Bangui).

Membre du Comité de Lecture de la Revue Ivoirienne de Chirurgie.

- Membre du Comité de Lecture de la Revue Africaine de Chirurgie.

Membre du comité Editorial du Dictionnaire Thérapeutique Médecine Digest. Directeur de Publication de la Revue Africaine de Chirurgie et Spécialités.

Activités Politiques :

Mandataire du Comité Central du RDPC pour l'élection du Maire et de ses adjoints pour la Commune de Yabassi (2020)

Membre de la délégation Permanente départementale du RDPC du Nkam pour les élections Législatives et Municipales (09 février 2020)

Vice-président régional pour l'investiture des candidats du RDPC en vue de l'élection des exécutifs communaux dans le Littoral (2020)

Membre de la délégation Permanente départementale du RDPC du Nkam pour les élections présidentielles (07 octobre 2018)

Diplôme d'Excellence du Comité Central du RDPC, Spécialité Santé (Juin 1999).

Vice-président des Commissions Communale et Départementale du Nkam aux Elections Présidentielles, Législatives et Municipales (2004, 2007 et 2011).

Vice-Président de la Commission de Coordination de renouvellement des organes de base du Nkam (2015)

Vice-Président de la Cellule des Activités Humanitaires au Comité Central du RDPC

Membre de la Commission Médicale au Congrès Extraordinaire du RDPC (Oct. 1995) Membre de la Commission Médicale au 2eme Congrès Ordinaire du RDPC (Déc.1996) Membre de la Commission Médicale au 2eme Congrès Extraordinaire du RDPC (Juil. 2001)

Membre de la Commission Médicale du Comité Central du RDPC aux Elections Présidentielles de 1992 et 1997

Membre de la Commission Médicale à la 32ème Session de l'OUA au Sommet France Afrique à la Conférence de la CEMAC à Yaoundé.