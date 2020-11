Après le village de Bakong par Bagangté, c'est autour de la ville de Bamendjou que la délégation conduite par Merline, a remis un important don de matériels scolaires aux enfants de ces deux localités.

Une tournée qui a reçu l'onction du sous préfet de Bamendjou, le roi Soukoudjou des Bamendjou et le maire de la localité.

Initié depuis la diaspora, Bami Power Solidaire est une association loi 1910 qui compte en son sein, des personnes originaires ou sympathisants de la région de l'Ouest Cameroun.

Le but étant de promouvoir et de pérenniser la culture et les langues de la région de l'Ouest Cameroun, s'impliquer fortement dans le développement économique de la région, favoriser les investissements de ses membres aussi bien à l'ouest du Cameroun qu' à l'étranger.

Pour Merline, femme d'affaire à Paris qui conduisait la délégation, a voulut à travers ces dons, apporter un sourir aux familles en difficultés et démontrer par cet acte qu'un enfant éduqué est un adulte en devenir.