Selon plusieurs source Samuel Eto’o a été victime d'un accident de la route survenue à à Barré Bakem, à quelques kilomètres de la ville de Nkongsamba alors qu'il revenait d’un mariage célébré à l’Ouest du Cameroun ce week-end. Le véhicule de marque Pradesh a été gravement endommagé. Aucun blessé et aucune perte en vies humaines n'est a déploré.

Le chauffeur de l’agence RÉAL VOYAGE qui était à l'origine de l'accident a ensuite pris la fuite. Une fuite qui n'a pas duré longtemps puisqu'il a été intercepté par une patrouilles de gendarmes et conduit à la légion de gendarmerie de Nkongsamba. Le ministère public devrait ouvrir des poursuites contre ledit chauffeur pour activités dangereuses et non assistance à personnes en danger.

Samuel Eto’o qui s’est rendu à la gendarmerie de Nkongsamba, a demandé que les plaintes soient abandonnées contre le chauffeur compte tenu du fait qu’il n’y pas eu de blessés et de perte en vies humaines.