Ce sont les gabelous du Sud ouest qui ont fait cette prise en fin de semaine dernière

En matière de faux, les camerounais redoublent d'ingéniosité tous les jours et ce sont une fois de plus les agents de la douane camerounaise qui ont encore fait cette expérience du côté de Limbe.

En effet le vendredi 29 octobre 2020 , après une série de renseignements bien ficelés. Les fins limier de la brigade commerciale de Limbe ont intercepté un camion de pouzzolane apparemment banal et normal. Ce n'est que leur flaire très poussé qui va les amener a effectuer un contrôle appuyer sur ce camion.

Résultats des courses : ils découvrent 45 bidons de 200 litres de carburant soigneusement cachés dans de la pouzzolane. Le chauffeur de la cargaison dira aux douaniers du poste de contrôle de Karata qu'il livre cette pouzzolane dans un chantier routier à Douala . Malheureusement pour lui les agents postés a cette heure là était plus intelligents que lui. C'est ainsi que ce dernier passera aux aveux complets quelques instants après la découverte du pot au rose.

Une énième prise de la brigade des douanes de Limbe qui démontre une fois de plus qu'avec la crise qui secoue les régions du Sud-Ouest et du nord-ouest et que certains camerounais essaient d'en profiter pour exécuter leur sale besogne, ils auront toujours le malheur de trouver des compatriotes( de la douane camerounaise) vigilants qui continuent à leur damer le pion dans ce sens.