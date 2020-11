Dans l’affaire Camrail contre Sitrafer et Sieur Jacques BIMAI, concernant le retrait de la Décision d’Assistance Judiciaire N°03/CAJ/TGI/W/DOUALA du 07 Janvier 2020, accordée à Sitrafer et Sieur Jacques BIMAI, sollicité par Camrail du Groupe Bolloré;

Cette commission a rendu ce jour la décision suivante:« La Commission d’Assistance Judiciaire, à l’unanimité des membres, déclare la requête de la société Camrail recevable en la forme, au fond la rejette comme non justifiée». Telle est la quintessence de la décision du Président de ladite commission.

On le voit bien, Camrail du groupe Bolloré est ainsi déboutée par la justice.



Au demeurant, les affaires au civil et au pénal opposant Sitrafer et sieur Jacques BIMAI à Camrail du groupe Bolloré se poursuivent dans les juridictions compétentes. Sans doute avec des grands rebondissements.

Affaires à suivre …