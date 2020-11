Excellence Monsieur le Président,

Nous avons appris avec regrets et émotions vives, la nouvelle du départ au ciel, de notre mère, grand-mère et arrière-grand-mère, votre sœur aînée Maman et matriarche Régine Ngonda, à un grand âge, un âge de sagesse et d’affection extrêmes.

Il n’y a aucun doute, que son départ en ce moment précis, témoigne de sa volonté à aller plaider notre cause, auprès de Dieu tout puissant, et l’informer de la disposition de notre pays dans toutes ses

Composantes, sous la conduite de son Chef suprême que vous êtes, à promouvoir le dialogue, la réconciliation, le pardon, la tolérance et la paix. Nous le pensons vraiment, avec notre conviction de patriotes et de croyants.

Par ailleurs, le Seigneur en la gratifiant du droit de rester parmi nous aussi longtemps, les yeux ouverts et l’esprit intact, nous montre clairement le genre de bénédiction exceptionnelle, dont bénéficient spécialement, ses fils et ses filles chez qui il trouve, un incontestable caractère de rassemblement, de fraternité, d’intégrité, d’humilité, et d’humanité. C’est à la fois une retentissante leçon à la jeunesse, et un message fort à tous nos compatriotes sans distinction.

Aussi, c’est avec une peine mêlée de joies, que nous nous joignons à vous ainsi qu’à toute la famille, pour célébrer dans le recueillement, la réflexion et l’amour, la vie de Maman Régine.

Nous vous prions d’accepter, Excellence Monsieur le Président de la République, cher compatriote, papa, Grand père et frère, nos sincères condoléances qu’accompagne de tout cœur, notre ardent soutien dans l’épreuve./.