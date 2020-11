Les premières rencontres de ce tournoi Open se sont déroulées comme prévu ce dimanche 1er et novembre avec un beau spectacle à l'appui.

Promouvoir, développer et participer au rayonnement du tennis tels sont les objectifs du tournoi Open papa Super. A cet effet, les organisateurs ont pris sur eux de réunir sur le court central du complexe Happy sport tous les amoureux du tennis mais aussi l'élite nationale en la matière.

Au cours de la conférence de presse de lancement de ce tournoi, les organisateurs ont pris le soin d'expliquer aux hommes et femmes de médias tous les contours de cette initiative.

'' il s'agit d'une compétition ouverte. Même si vous n'avez jamais pratiqué le tennis, vous pouvez venir vous essayer a ce tournoi. Il s'agit donc d'un tournoi de découverte pour ceux qui n'ont jamais pratiqué le tennis et un tournoi de confirmation pour nos talents qui vont s'affronter. C'est pourquoi il ya eu des catégories : nous avons ainsi les catégories vétérans qui regroupera les compétiteurs d'un certain âge et une catégorie de senior qui regroupe ce que nous appelons trivialement des professionnels du tennis'' explique Nguiffo Léopold le président du comité d'organisation du tournoi.

Après la conférence de presse de jeudi et le tirage au sort des poules samedi, on est rentré dans le vif du sujet ce dimanche avec les rencontres sur les deux courts prévus à cet effet.

Pour cette première journée, quatre rencontres se sont jouées dans les Hors-série, la catégorie des joueurs âgés entre 30 et 45 ans.

C'est ainsi que Tigyo a battu Samuel Domtche 9 jeux à 4, même score qui a sanctionné la rencontre entre Lilian Kue et Alain HAPPI en faveur du premier cité. Constant MANFOUO a lui pris le dessus sur Hassan NGUIMGO ( 9-7), et Michel SILINOU a perdu devant Fred HIAG (6-9)

Avant l'entrée en jeu des seniors dans quelques semaines,les autres rencontres auront lieu pendant tout ce mois de novembre..