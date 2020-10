La lettre du Médiateur Universel, Président de la Commission adressée à Madame Nalova Lyonga Ministre des Enseignements secondaires

Réf : 258/DECC/1020

Objet : Demande d’ouverture d’une enquête administrative sur la Collecte des frais d’APE exorbitants au Lycée Technique et au Lycée de Loum Chantier

Madame la Ministre,

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous présente ses compliments, et se fait un devoir de porter à votre précieuse attention, qu’elle vient d’être informée sur des pratiques peu orthodoxes en cours dans les deux Lycées de Loum.

Il s’agit en effet des frais d’APE (Association des Parents d’Elèves). Les dits frais seraient de 42.000 au Lycée technique de Loum, et de 56.000 au Lycée de Loum Chantier. Si les faits sont établis, il s’agirait d’une regrettable et inacceptable extorsion des fonds, et surtout une manière de priver des centaines voire des milliers d’enfants dans ces petites bourgades où les familles sont durement frappées par la crise, la misère et la maladie, complètement appauvries.

Aussi, c’est avec empressement, que nous vous recommandons de dépêcher sur place une mission d’enquête administrative, ces comportements étant généralement accompagnés d’autres abus de toute nature et tortures morales.

Dans l’attente, croyez, Madame la Ministre, en l’expression haute de notre respect citoyen./.



SHANDA TONME

Copie : PM ; CONAC