Alors que la France s'apprête à nouveau au confinement...

Gardons le sourire Très Chers , seuls ceux qui garderont le sourire résisteront à cette crise sanitaire , souvenez-vous de cette citation de John Fitzgerald Kennedy



" Quand c'est dur , ce sont les durs qui avancent ... " alors on avance , avec le sourire, on bannit les plaintes et on sourit , la vie est belle et précieuse , peu importe ce qui arrive ...



Dès ce Vendredi, Courage à tous et Gardez le sourire , c'est la première marche vers le succès en temps de crise.