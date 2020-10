Entre broussaille et désespoir.

LE MARCHÉ MODERNE DE SANGMELIMA QUI A COÛTÉ PLUS DE 4 MILLIARDS DE FCFA ABANDONNÉ DANS LA BROUSSAILLE À LA MERCI DES ANIMAUX SAUVAGES

Inauguré officiellement le 08 novembre 2019, par le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local, Georges Elanga Obam, représentant personnel du Président de la République, S.E. Paul Biya, le Marché moderne de Sangmelima, situé au lieu-dit Loboyat, est aujourd’hui non opérationnel, fermé et abandonné dans la broussaille, au grand désarroi des commerçants et des populations de la cité capitale du département du Dja et Lobo. Pourtant, il s’agit d’un joyau architectural, don du Chef de l’Etat, qui aura couté 4 019 266 450 Fcfa.