La cérémonie de clôture de cette formation d’élite des étudiants Camerounais dans l’économie numérique et en nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) a eu lieu le 16 Octobre dernier via une plateforme numérique.

C’est un total de 50 étudiants camerounais issus des universités des grandes écoles partenaires de Huawei le géant mondial des télécommunications.

La Cérémonie virtuelle a connu la présence des représentants du ministère de l’Enseignement supérieur et du ministère des Postes et Télécommunications auxquels il faut ajouter les étudiants et les enseignants concernés par le programme SEEDS FOR THE FUTURE de Huawei Cameroun. Il s’agit de l’Ecole nationale supérieure des postes et des télécommunications et des nouvelles technologies de l’information et de la communication (SUP’PTIC), de l’Ecole nationale supérieure polytechnique, de l’Institut universitaire de la côte et de l’Université de Douala.

REACTION DE SUN WEI, Directeur General adjoint de Huawei Cameroun

Comment Huawei développera-t-il un écosystème de talents au Cameroun ? Quel est votre but ?

La technologie numérique redéfinit le monde et nous voulons que tout le monde en profite. À l'avenir, grâce à la coopération avec le gouvernement camerounais et les grandes institutions, Huawei favorisera la mise en place rapide d'un écosystème de talents en TIC ouvert, sain et durable au Cameroun. Dans tous les domaines de la vie, nous fournirons à de plus en plus de praticiens, d'étudiants et d'enseignants la formation nécessaire aux compétences en TIC, afin que l'apprentissage théorique et la pratique spécifique, l'offre de talents scolaires et les besoins du marché du travail soient alignés, et le développement et l'industrie du Cameroun se construisent. Huawei est prêt à apporter le monde numérique à tout le monde, chaque famille et chaque organisation pour créer un monde intelligent avec tout ce qui est connecté !

En raison de l'épidémie de cette année, la plupart des écoles ont fermé leurs classes. Comment avez-vous conduit la formation pendant l’épidémie ?

Cette année, influencé par l’épidémie, Seeds for the future au Cameroun adoptera une formation en ligne et hors. Pendant cette période, tous les étudiants participants pourront profiter gratuitement des ressources de formation en ligne de Huawei en utilisant sa plate-forme « LEARN-ON » pour promouvoir le développement personnel dans le domaine de TIC.

Combien d'étudiants ont bénéficié de ce projet cette année ?

Depuis le lancement du programme en 2008 dans le monde entier, pas moins de 126 pays et régions du monde entier y ont participé, et plus de 30 000 étudiants se sont inscrits. La formation avancée en TIC du projet a bénéficié à pas moins de 5770 étudiants. Depuis 2016, grâce à une coopération avec le gouvernement camerounais, Huawei a mis en œuvre avec succès ce programme SEEDS FOR THE FUTURE au Cameroun. À ce jour, un total de 120 enseignants et plus de 1000 étudiants ont été formés pour le Cameroun dans le domaine des TIC. Actuellement, certains d'entre eux ont rejoint Huawei ou d'autres entreprises du secteur des TIC et ont apporté des contributions remarquables au développement du secteur des TIC au Cameroun. Depuis 2018, nous avons travaillé en étroite collaboration avec quatre universités camerounaises pour ouvrir quatre HUAWEI ICT ACADEMY, afin que l'éducation aux TIC puisse prendre racine au Cameroun et continuer à fournir de l'énergie à l'industrie des TIC du Cameroun ;

Franck Xavier Temgoua, capitaine de l’équipe 2020 des « Seeds For The Future »

« Je voudrais exprimer au nom de tous mes camarades, toute ma reconnaissance et toute ma gratitude à Huawei pour cette formation de pointe dont nous avons bénéficié gratuitement ». Il a par ailleurs promis que ses coéquipiers et lui allaient faire bon usage des enseignements reçus et développer des projets porteurs.

Mme Esther Efon, enseignante certifiée Huawei de SUPP’TIC

« Je puis vous assurer que les programmes mis sur pied et développés par Huawei sont de nature à changer la vie des jeunes, dans la mesure où ils accroissent leur compétitivité pour le marché de l’emploi ».