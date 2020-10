Le pédophile violeur de 47 ans était depuis quelques jours hébergé par les parents de la fillette.

La scène s’est produite ce lundi 12 octobre au quartier cité verte à Nkongsamba dans la région du littoral. La petite Kwedi Ekwala sexuellement abusée, n’a pas pu supporter la douleur. Ce sont ses cris de détresse qui ont attiré l’attention des occupants de la maison. Le vieil homme qui était de passage dans la ville l’a violée dans une pièce de cette même maison où il a été hébergé.

L’homme considéré comme un ami de la famille avait pour habitude d’apporter des petits cadeaux aux enfants de la maison. Ainsi a son arrivé ce lundi, l’enfant l’a donc suivi dans sa chambre demandant ce qu’il leur a apporté. « Chaque fois quand il rentre les enfants l’accueillent et disent tonton tu nous as gardé quoi ? Parfois quand il rentre je lui sers à manger, mais aujourd’hui il est entré directement dans sa chambre et l’enfant l’a poursuivi », laisse entendre la maman de la petite. Malheureusement, cette enfant de 6 ans va payer au prix de sa virginité et même de sa santé son attention pour ce vieil homme.

Sortie de la chambre avec des pleurs sa maman l’a conduite dans une autre pièce pour comprendre ce qui s’est passé. C’est après moult interrogations que l’enfant, toute craintive lui révèle que « tonton » l’a touchée. « Le mari de ma tante a entendu un cri dans la chambre et a demandé qui pleurait. Lorsqu’on veut regarder c’est l’enfant qui sort en pleurant. Je lui demande c’est quoi ? Elle ne dit rien. Je l’amène dans ma chambre c’est où elle dit que tonton l’a touché », révèle la dame.

Chose incroyable et effroyable, les occupants de la maison avec d’autres voisins ont copieusement tabassé cet homme violeur de mineur qui a dit ne pas savoir ce qui lui ait arrivé, avant de le conduire dans un poste de police. L’enfant quant à elle, a été amenée dans une formation sanitaire. Les analyses médicales ont prouvé que la petite Kwedi Ekwala a été violée.

Un fait qui n’est pas unique en son genre. Les histoires de viol deviennent de plus en plus récurrentes au Cameroun. Il ne se passe plus un seul jour sans qu’on ait parlé d’un enfant ou adolescente violée, sodomisée et même morte par la suite. L’on se souvient de la petite Minette Fotsing donc sa mort après le viol et sodomie a défrayé la chronique il y a deux semaines. Les enquêtes sont toujours en cours. Elle sera portée en terre natal ce weekend dans son village à Bamedjou à l’Ouest Cameroun.