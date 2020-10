L’Association citoyenne des consommateurs d’énergie, d’eau, de gaz et des télécommunications (Acceegt) a donné une conférence de presse à Douala. Pour lancer un appel aux consommateurs une implication agissante dans la revendication de leurs droits. Dans le cadre du concept Consom’Acteur.

Il s’agit de passer du consommateur passif au consommateur actif. Et le président Dieudonné Yebga a martelé : le consommateur doit faire usage de son pouvoir pour s’imposer. Les domaines de l’association sont connus : l’énergie, l’eau, le gaz et les télécommunications autour desquels se fait la mobilisation. Le Consom’acteur est un concept qui amène le consommateur à : Se réapproprier de l’acte de consommation, Faire l’usage de son pouvoir d’achat, Protéger les valeurs et les causes qu’il défend. Lutter contre les actes d’achats de prestiges. Il amène le consommateur à Interagir avec : L’Etat, Les Médias, Les Entreprises, Les Groupes de pression. L’objectif étant pour l’association des consommateurs d’assurer le mieux être des tous.

Acceegt est une plateforme qui favorise la centralisation des plaintes de consommateurs dans le but de trouver des solutions pour l’amélioration du bien-être et le mieux-être du consommateur, en même temps participer au développement du pays. Deux versions sont mises à disposition : La version Mobile o La version Web. Elle consiste en : La centralisation des données, Le traitement des requêtes, Le reporting des plaintes La communication publique sur la qualité de service. Pour y parvenir, il faut avoir un Téléphone Android. Avoir un accès Internet. Installer l’application. Accéder à Google Play Store. Installer l’Application « Acceegt » ; Tout en indiquant le N° Téléphone. Lieu du sinistre. Fournisseur de service. Date du sinistre. Secteur d’activité. Genre. Joindre Photo ou fichier pdf. Décrire le sinistre. Soumettre.