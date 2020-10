Le chef de la Force de l'ONU en République Centrafricaine ( RCA), l'a fait savoir jeudi dernier, lors de la visioconférence sur la situation politique et sécuritaire du pays, à l'aune de l'élection présidentielle du 27 décembre 2020.

Pour le Sénégalais Mankeur Ndiaye le chef de la Force de l'ONU en République centrafricaine, ce pays d'Afrique centrale est sur " la bonne voie". Le haut cadre des Nations Unies n'a pas hésité à le faire savoir. C'était jeudi dernier, au cours d'une visioconférence ministérielle sur le climat politique et sécuritaire en RCA. Le président centrafricain le Prof. Faustin Archange Touadera a pris part à cette séance de travail en ligne, avec plusieurs ministres et représentants des pays, dont les grandes puissances militaires et économiques du monde, telles les USA, la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud, la Russie. Le Tchad et le Sénégal ont aussi pris part à cette visioconférence.



Prenant la parole, Jean-Pierre Lacroix le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des Opérations de paix a pour ce qui le concerne, déclaré qu'" il y a unanimité pour soutenir la tenue des élections aux dates prévues". En effet, c'est le 27 décembre prochain, que devra se tenir l'élection présidentielle en RCA. Un scrutin qui verra Faustin Archange Touadera faire face à l'opposition, afin de briguer un second mandat, lui qui, est accrédité d'avoir sensiblement amélioré la situation sécuritaire et économique du pays, cours de son mandat qui s'achève. Pour le secrétaire général adjoint de l'ONU, il est clair dans la tête de la communauté internationale, qu'il est impératif de soutenir le processus électoral en RCA, afin que l'élection présidentielle se tienne à date, et dans les meilleures conditions possibles.

Rappelons toutefois qu'à cause de nombreuses tensions politiques et autres problèmes sécuritaires liés aux groupes armés, l'éventualité d'un report de l'élection présidentielle en RCA, avait été envisagée.

Mais, il est important aujourd'hui de se fier et à raison, sur la forte déclaration de Mankeur Ndiaye le chef de la Force de l'ONU en République Centrafricaine " le pays est sur la bonne voie ". Et ce d'autant plus que la crédibilité et la mesure du haut fonctionnaire onusien est connue de tous.