Nestlé Cameroun sensibilise les personnes âgées sur comment manger sainement pour renforcer son système immunitaire.

La session s’est tenue le jeudi 1er Octobre 2020 dans la salle de conférence des services du Gouverneur de la Région du Littoral, dans le cadre des activités marquant la célébration de la 30eédition de la Journée Internationale des Personnes Agées. La célébration était organisée par la Délégation Régionale du Ministère des Affaires Sociales, et présidée par le Gouverneur de la Région du Littoral, qui était représenté.

Au cours de la session, M. Samuel Fotso, Nutritionniste a donné à partager des conseils pratiques avec les personnes âgées afin de les aider à renforcer leur système immunitaire par une alimentation saine et équilibrée notamment. Notamment, Manger trois repas équilibrés par jour. Consommer des fruits et légumes tous les jours. Boire au minimum 6 verres d’eau par jour. Bouger autant que possible (marcher, balayer...). Limiter la consommation des boissons alcoolisées et s’abstenir de fumer.

A l’issue de la cérémonie, Mme Hélène Bissombi, Déléguée Régionale des Affaires Sociales pour le Littoral affirme que :«C’est un sentiment de satisfaction du moment où la Journée Internationale des Personnes âgées nous permet de rappeler aux yeux de la communauté nationale que les «seniors» sont les racines et la mémoire d’un peuple, une présence importante. Car leur expérience constitue un précieux trésor, indispensable pour regarder l’avenir avec espérance et responsabilité. Les voir également heureux après avoir reçu des conseils pratiques pour renforcer leur système immunitaire par une alimentation saine et les présents de Nestlé Cameroun me remplit de fortes émotions. Voir les «seniors» contents me procure un sentiment de mission accomplie.»

Pour l’Administrateur Général de Nestlé Cameroun, Robert Helou, « éduquer les communautés et en particulier les personnes âgées à manger plus sainement est un devoir qui rappelle la raison d’être de Nestlé qui est de libérer le pouvoir de l’alimentation pour améliorer la qualité de vie de tous, aujourd’hui et pour les générations futures»