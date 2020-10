Reconnaissance, honneur et gratitude envers un grand bâtisseur. Un chantre de l'Université moderne du Cameroun impulsée par le chef de l'État Paul Biya, et mise en oeuvre par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le Prof. Jacques Fame Ndongo. Il s'agit de Sa Majesté Jean Pierre Amougou Belinga, patriote, prospère, dynamique, ingénieux et intègre homme d'affaires milliardaire camerounais.

Hier samedi, 03 octobre 2020, a eu lieu, l'inauguration du complexe sportif moderne de l'Institut supérieur des sciences, arts et métiers ( Issam ). C'était en les locaux de cette institution académique moderne, au quartier Borne 10 à Yaoundé la capitale politique du Cameroun, plus précisément à Minkan.

La cérémonie qui était couplée à la remise d'une bourse totale de 11 millions francs CFA aux 11 meilleures performances de cette école au BTS 2020, était placée sous le présidium de Sarah Amougou Belinga, présidente du conseil d'administration de l'Issam, magistrate hors échelle, avocate générale à la Cour suprême du Cameroun, et épouse de Sa Majesté Jean Pierre Amougou, l'illustre adjuvant de l'émergence du Cameroun prônée par le président de la République Paul Biya. C'est ainsi que très justement, la PCA de l'Issam a baptisé le complexe sportif moderne de l'Issam, " Complexe sportif Jean Pierre Amougou Belinga", en hommage à un grand homme d'affaires pourvoyeur d'emplois décents, mais au triomphe modeste. "Pragmatique, le promoteur de l'Issam - Jean Pierre Amougou Belinga, Ndlr - a déclaré le 28 septembre 2019 lors de l'inauguration officielle, qu'il ne vend pas l'illusion ici à l'Issam. Les infrastructures de qualité y sont, les laboratoires de qualité y sont, un corps enseignant très compétent et dévoué y est", dira Sarah Amougou Belinga dans son allocution de circonstance. Et d'ajouter que "j'appelle alors à plus d'efforts de la communauté issamoise d'efforts. Ces efforts seront de plus en plus récompensés. L'ambition de l'institution est d'incarner la modernité où théorie et pratique sont en harmonie dans une perspective entreprenariale de l'offre - emploi. Le meilleur est à venir". Et la PCA de l'Issam de remercier les contributeurs du ministère de l'Enseignement supérieur, ainsi que l'université de Douala qui assure la tutelle académique de l'école, sous un tonnerre d'applaudissements. "Portez toujours plus haut le flambeau de l'Issam partout où vous êtes, à l'image et à l'ambition de son promoteur", dira-t-elle à l'endroit des 11 meilleurs lauréats du BTS 2020, et ayant bénéficié chacun, d'une mirobolante somme de 1 million francs CFA. " Vive l'Issam et son promoteur Sa Majesté Jean Pierre Amougou Belinga", scandera enfin Sarah Amougou Belinga la PCA de l'Issam qui donnera plus tard le coup d'envoi du match de handball d'inauguration du complexe sportif moderne Jean Pierre Amougou Belinga, lui-même Président du conseil d'établissement de l'Issam.

Avec ses laboratoires ultra modernes et très bien équipés pour les études médicales, ses laboratoires huppés pour des études industrielles de qualité, laboratoires qui ont reçu la visite de Sarah Amougou Belinga, l'Issam en cette veille de rentrée académique, est le meilleur établissement d'enseignement supérieur technique du Cameroun et de la sous-région.

