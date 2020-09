Le camerounais fait partie de la nouvelle équipe d'Ahmad Ahmad d'Ahmad.

Ahmad Ahmad aime le Cameroun et cela se voit.

Après avoir nommer en juillet 2919 le goleador Samuel Eto'o au poste de chargé des relations avec les fédérations et les confédérations de football , après avoir personnellement bataillé pour le maintien de l'organisation des compétitions CHAN et CAN au Cameroun, voilà que le malgache vient une fois de plus montrer son attachement vis-à-vis du pays de Roger Milla.

En effet, selon nos confrères de jeune Afrique ,il a décidé de nommer un nouveau directeur de la communication en la personne d'Alexandre Siewé.

Cette nomination qui intervient a quelques mois des élections au sein de la confédération africaine de football s'inscrit dans le projet de restructuration de l'instance faîtière du football africain.

Si Ahmad Ahmad n’est pas encore officiellement candidat à sa réélection en mars 2021, le patron de la Confédération africaine de football souhaite accélérer ce processus

Alexandre Siewe qui sera installé a ses nouvelles fonctions le 11 novembre prochain est ancien journaliste à Jeune Afrique qui a officié pendant treize ans au sein de l’opérateur électrique Eneo, notamment en tant que directeur marketing et communication.

Depuis 2018, il s’est lancé dans le consulting et la direction d’ABK Radio.