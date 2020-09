L'hôtel Florence d'Ebolowa a, le 19 septembre dernier, servi de cadre à la toute première Assemblée générale des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes originaires de la région du Sud Cameroun.

Selon nos informations, l'Association sortie des fonts baptismaux dans la capitale régionale du Sud, a globalement pour but, de soutenir le chef de l'État Paul Biya, dans sa politique de développement de la santé publique, en vue de l'émergence du Cameroun en 2035.

Et pour ce faire, le regroupement de ces professionnels de la santé, mènera des campagnes de santé en faveur des populations vulnérables, construira des infrastructures sanitaires, de même qu'elle réhabilitera celles existantes, et pourvoira à la documentation de plusieurs autres. Il s'agit donc de venir en aide aux couches vulnérables dont les orphelins, les femmes, les enfants et les personnes âgées, en leur offrant des soins de santé.

La jeune Association entend aussi promouvoir la paix et la justice sociales, la bonne gouvernance, l'Etat de droit, le développement durable, l'environnement et les savoirs traditionnels en médecine.

Toujours dans son champ d'action, l'Association des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes originaires de la région du Sud, entend offrir des prestations efficientes dans les domaines économique, juridique, social et culturel, par l'ouverture de plusieurs cabinets, de même qu'elle compte collaborer avec toute Association de même nature. Pour le Dr. Daniel Edzo'o l'un des leaders de cette initiative, il s'agit non seulement d'aider les couches vulnérables de la région du Sud, mais aussi d'accompagner le président de la République Paul Biya, dans le volet santé publique, en travaillant même à la décentralisation dans ce domaine.

l'Association des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes originaires de la région du Sud, a pour siège social le quartier Nkolso'o à Yaoundé la capitale politique du Cameroun, et pourrait ouvrir des antennes dans la région du Sud.

Elle répond aux numéros : +237 677257000 et +237 699970946

Courriel :Se3p@gmail.com

Site web : www.s3ep.com