Un faux document attribué au Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Le message illusoire véhiculé par ce document impropre est la stratégie du Rdpc et les Betis à s'accaparer du pouvoir présidentiel de génération en génération. Faux et archifaux réplique le Pr Jacques Fame Ndongo, Secrétaire à la Communication du Comité Central et Membre du Bureau Politique du RDPC. Il s'agit encore là d'une intox, une fake news orchestrée et malicieusement fabriquée par les apôtres de la division et du crime; ceux-là qui veulent voir le Cameroun à feu et à sang au profit de leurs intérêts égocentriques; le communiqué du Secrétaire à la Communication en dit plus.

Grâce à la sagesse populaire du peuple camerounais, toutes ces tentatives d'intoxication sont un feu de paille. La maturité de la masse populaire laisse croire que si d'autres pays sont tombés dans des infections terroristes similaires et qu'ils regrettent aujourd'hui, le peuple camerounais a acquis une maturité pour s'accommoder ce genre de manipulation, "c'est trop petit" comme on dit au quartier. Pour aller plus loin, le Cameroun est un pays de paix, une nation du vivre ensemble et un havre de paix où les populations des pays qui se sentent menacés trouvent refuge. Tout bon camerounais à l'âme d'un patriote sans comparaison, un chauvinisme outré.

Malgré les manquements observés au sein de l'administration ( les détournements, la gestion gabegique) de certains qui ne sont guère encouragés à preuve les coupables sont rattrapés par les lois, tous ces tares ne peuvent pas induire le peuple camerounais à détruire l'unité nationale.

Malgré plus de 300 langues parlées, des ethnies par centaines, ce qui peut diviser le peuple camerounais est moins fort que ce qui peut l'unir. S'il y'a un conseil à prodiguer, l'artisan de l'Unité Nationale Paul dit en ces termes : "En vérité, ce sont tous les camerounais sans exclusive, qui doivent s'atteler à l’œuvre exaltante de construction nationale, menée dans le cadre des institutions que notre peuple s'est donnée.. "