A Nkouela par Bagofit dans la Région de l'Est Cameroun, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative Joseph Le n'est pas seulement connu comme un haut cadre d'administration, toute la région de l'Est reconnaît la casquette d'agriculteur acharné de ce digne fils.

S'il est vrai que d'autres hautes personnalités de la République disent de bouche que la terre ne trompe pas, d'autres ne s'arrêtent pas sur les mots car ils concrétisent leurs paroles. C'est l'exemple du Ministre le propriétaire d'un vaste champ de cacao à Bagofit à l'Est du Cameroun.

Rappelons que la région de l'Est a des sols très fertiles où l'agriculture nourrit bien son homme.

La saison de la récolte sonnée en ce mois de septembre, l'agriculture Joseph Le procède d'abord à la cueillette des cabosses bien dodues dans une vaste plantation qui a été suivie par le délégué du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural du Haut Nyong pour une bonne production, suivra le concassage et le séchage puis les fèves de cacao seront prêtes pour la transformation ou la vente.

Le Cameroun est le poumon agricole de l'Afrique Centrale sans autre forme de procès mais si une bonne fourchette de nos personnalités cultivaient la terre à l'exemple du Ministre Le, nous connaitrions un boom agricole voir la baisse du chômage car l'agriculture est un secteur pourvoyeur d'emploi.