Ces dernières semaines, il était impossible de passer à côté de la vaste campagne lancée par la multinationale StarTimes. L’opérateur aux 13 millions d’abonnés en Afrique n’a pas lésiné sur les moyens pour porter au plus haut sa promotion sur l’ensemble des 10 régions: animation des points de ventes, caravane mobile, affiches, émissions tv, influenceurs web, diffusions de spots publicitaires et interventions dans les médias les plus cotés du pays...

Annoncé solennellement dans la célèbre émission ‘’Jambo Tv’’ sur Canal 2 International, cette campagne intitulée ‘’Prends Ta Part’’ s’est déroulée du 10 Août au 20 septembre. Le message était clair: un Kit décodeur avec antenne parabolique à un tarif de 1000 FCFA, raisonnablement à la hauteur de la bourse des camerounais les plus modestes. Pour Eugène L., résidant au quartier Pk14 dans la ville de Douala, l’offre tombe à pic: « J’hésitais depuis à changer d’opérateur. Quand je suis tombé sur la promotion sur Facebook, je n’ai pas hésité à les contacter afin d’être installé. Cela me revient beaucoup moins cher et la qualité est sans pareil!»

Présent dans plus de 30 pays en Afrique et récemment installé au Cameroun, l’opérateur de Tv satellite StarTimes propose des bouquets composés de chaînes en français mais aussi en anglais et en langues régionales telles que l’haoussa.

Récemment, StarTimes a ajouté trois chaînes inédites à ses bouquets: la chaîne de séries hollywoodiennes Warner TV, la chaîne TNT et la chaîne jeunesse Toonami. Elles viennent enrichir l’éventail d’offres déjà consistantes de 172 chaînes TV, consacrées aux productions africaines et indiennes, aux documentaires et à l’information ainsi qu’aux télénovelas.

Sur ces cinq chaînes de sport exclusives, il diffuse de grandes compétitions européennes telles que la Ligue Europa, la Coupe d’Angleterre ou LaLiga, championnat espagnol dont la 3eme journée s’annonce dès ce 25 Septembre avec le Barça, Seville et l'Atlético.

Géant en Afrique mais jusqu’à récemment méconnu au Cameroun, StarTimes est en train d’offrir une alternative mêlant tarifs abordables et programmes de premier choix. On n’a pas fini d’entendre parler de lui.