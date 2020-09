CAMEROUN :: Circus fever de Supergooal : le jeu qui maximise les chances de remporter le gros lot :: CAMEROON

Supergooal est sans aucun doute la plateforme leader du divertissement en ligne, proposant des jeux de qualité. Parmi sa panoplie de jeux qui attirent un bon nombreux d’amateurs de casinos en ligne, l’on retrouve Circus fever . Ce jeu est particulièrement sollicité car il multiplie les chances de gagner de l’argent facilement, et en un seul clic. Que propose concrètement ce jeu ?

Un logiciel compatible aux appareils mobiles

À partir de votre ordinateur ou de votre Smartphone, vous pouvez facilement accéder à ce jeu sans toutefois télécharger d’application. Il suffit d’une connexion Internet, et vous pourrez avoir accès au jeu en ligne. Le jeu est de qualité, ne bug pas, et les graphismes offrent une expérience de jeu bien plus agréable. L’aperçu est agréable et son mode d’emploi est assez simple.

Que propose Circus fever?

Disponible sur le Casino de Supergooal , le jeu Circus fever est facilement accessible dans la rubrique « jeux populaires ». Si vous avez déjà eu à visiter une fête foraine, alors vous n’aurez aucun mal à vous retrouver. Le principe est très simple : vous y trouvez un tableau vertical comportant des numéros (60, 12, 2, 3, 6, 30) positionnés sur le bas et séparés les uns des autres. Sur le milieu du tableau se trouvent des obstacles, et vous devez lancer une bille vers le haut du tableau. Mais avant, il faudra choisir le numéro sur lequel vous pensez que la bille va atterrir, en tenant compte des obstacles présents. Pour remporter la partie, la bille doit bien évidemment atterrir sur le numéro choisi.

Circus fever : un jeu simple et ludique

Tout comme de nombreux autres jeux de casino en ligne, Circus fever permet de s’entraîner en mode gratuit avant de commencer à jouer avec de l’argent réel.

La version gratuite n’est pas différente de la version payante, à la seule différente que vous ne remporterez pas de l’argent réel. Toutefois, le tableau, la disposition, les numéros et les fonctionnalités sont identiques.

Le mode gratuit est également idéal pour les personnes qui ne souhaitent pas s’inscrire, mais qui souhaitent tout de même recevoir une cagnotte virtuelle de 5 000 unités dès les débuts. Vous devrez choisir le ou les numéros qui, selon vous, seront les numéros gagnants, et les valider. La tête de clown présente sur le tableau se chargera de lancer la bille. Si vous remportez le tour, votre mise sera multipliée, et si vous perdez, c’est votre mise qui disparaît tout simplement.

Malheureusement, la version gratuite ne vous permet pas de gagner de l’argent réel, comme c’est le cas avec la version argent réel. Pour jouer à cette version, vous devrez au préalable créer un compte joueur. Grâce à mobile money, vous pourrez facilement recharger votre compte joueur, et directement commencer à faire des mises. Afin de vous avantager, Circus fever met à la disposition de chaque joueur des bonus et promotions lucratifs.

Cela ne fait aucun doute, Circus fever est un jeu très attractif sur lequel les joueurs peuvent compter. Grâce à ce jeu, Supergooal a rendu l’univers du casino en ligne intéressant en termes de gains.