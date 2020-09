CAMEROUN :: RÉUNION DE TRAVAIL ENTRE STAND UP FOR CAMEROON ET LE MRC

Aujourd'hui, le 13 septembre 2020, les dirigeants des organisations membres de Stand Up for Cameroon ont rencontré les dirigeants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun.

Ensemble nous avons analysé la situation du pays et déterminé deux points clés:

- Pour que le Cameroun commence à résoudre ses nombreuses crises, la première étape est le départ du Régime Biya par la voie non-violente.

- Suite au départ du régime, il est nécessaire de procéder à une Transition Politique pour réconcilier la nation et reconstruire les fondements de notre pays.

Ces objectifs louables exigent bien sûr des actions concrètes et concertées d'une grande partie d'acteurs politiques et sociaux ainsi que des actions de masse de la part des citoyens ordinaires.

Dans les semaines à venir Stand Up For Cameroon, le MRC et d'autres acteurs politiques et sociaux se réuniront pour déterminer les lignes d'action exactes.

Comme d'habitude, Stand Up For Cameroon n'agira que sur la base de consultations avec nos membres et conformément aux objectifs et buts qui ont été ceux de notre mouvement depuis 4 ans.

Nous attendons avec intérêt cette possibilité de coopérer avec les autres et espérons sincèrement que les sessions de travail aboutiront à des accords concrets qui permettront aux différents acteurs de travailler ensemble et de réaliser la Transition Politique tant souhaitée pour le Cameroun.

Pour Stand Up For Cameroon

Franck Essi