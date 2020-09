CAMEROUN :: LALIGA 2020-2021 : LES COULEURS DE LA NOUVELLE SAISON S’ANNONCENT A DOUALA :: CAMEROON

Dans le pays le football se vit comme une réligion, @Laliga met les bouchées doubles pour se rapprocher de ses fans.

Une réplique géante du ballon PUMA a été hébergée à Douala annonçant le début la ligue espagnole de football qui débute ce samedi 12 septembre 2020.



En prélude à cette compétition, la nouvelle saison a démarré avec l’exposition d’un ballon géant au rond-point Deido. Une marque de considération que porte @Laliga sur le Cameroun. Il faut réciser que l’événement mobilise chaque année une forte audience.

En effet, pour annoncer de façon fantastique les couleurs de la nouvelle saison, seuls cinq pays dans le monde ont été choisis, dont le Cameroun. Le but visé : faire une campagne avec le ballon PUMA pour captiver l’attention, rapprocher les fans du football espagnole, et même amener de nombreuses personnes à s’y accrocher.

«Nous voulons rapprocher Laliga des supporteurs internationaux et continuer à garder la passion du football, sur un territoire clé du championnat espagnol. Cette réplique géante reflète la pertinence du pays pour nous. Nous voulons être proche de nos fans, et leur offrir une expérience unique, sur et en dehors du terrain», déclaration Trésor Penku, délégué de @Laliga au Cameroun

Telle une curiosité légendaire, @Laliga a célébré le début de la saison 2020-2021 de façon extraordinaire au Cameroun, drainant une foule constituée des fans du football, au rond-point Deido, le 9 septembre 2020. Un ballon en bâche cousue avec un diamètre de 3.5 mètres, érigé comme un monument, des Fly banners estampillés @Laliga, parlaient d’eux-mêmes. Cette touche spéciale a permis de retenir l’attention des fans du football et même de nombreux passants du Rond-Point Deido à Douala.

Pendant une journée, les populations et fans de football de la ville de Douala et ceux qui y étaient de passage se sont donnés le plaisir de faire des photos à côté du spectaculaire ballon géant estampillé PUMA. Le ballon des grandes compétitions mondiales. En dehors de l’aspect photographie, les fans de Douala peuvent, grâce à un code QR, participer à la campagne «unboxing » de la nouvelle saison, télécharger les filtres@ Laliga sur instagram et participer au défi de Laliga sur tik tok.

Laliga, une association sportive privée a atteint au cours de la saison 2018-2019, une audience cumulée de plus de 2.7 milliards de personnes dans le monde. Elle est composée des 20 clubs de #Laligasantander et 22 de Laliga SmartBank. Elle est la première ligue de football professionnel au monde avec une ligue pour les footballeurs à déficience intellectuelle, dénommée Laliga Genuine Santander.

Après 3 ans d’existence, @Laliga affiche un bilan positif. D’après Tresor Penku, délégué au Cameroun, chaque année on assiste à une montée en puissance d’une forte audience.