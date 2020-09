CAMEROUN :: Opération «Bamenda clean» : Adolphe Lele Lafrique ne fléchit pas :: CAMEROON

Le gouverneur de la région du Nord-Ouest invite les populations à plus de collaboration avec l’armée.

Deux jours après le lancement de l’opération « Bamenda clean », le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lele Lafrique ne lâche rien. Au cours d’une réunion de coordination administrative et de sécurité organisée le 10 septembre dernier à Bamenda, l’autorité administrative a demandé aux populations et aux forces vives de son unité de commandement d’établir une «collaboration franche, sincère, loyale et inconditionnelle avec les forces de défense pour le succès de l'opération "Bamenda clean"».

Cette collaboration se traduit par la transmission aux forces de défense, de l’information stratégique nécessaire, susceptible de déconstruire et neutraliser «toute velléité terroriste sur l'étendue de la région », a-t-il déclaré. 48h après l’opérationnalisation de ladite mission qui vise à «protéger et sécuriser les populations de Bamenda et ses environs, le gouverneur exprime sa satisfaction, en relation avec les faits d'armes de «Bamenda clean ».

Lors des échanges, le maire de la ville a réitéré sa détermination à tenir les motos-taxis à distance raisonnable, «parce qu'il est clairement établi que ces engins constituent une logistique efficace dans la commission des actes terroristes tels que vols, braquages, kidnappings, assassinats », cite-t-il.

En plus de ce sujet [Opération Bamenda clean] phare qui est la réponse aux diverses attaques-vols, pillages, braquages des banques et magasins, assassinats des civils et des personnels des forces de défense et de sécurité- perpétrées par les «terroristes et criminels », la rentrée scolaire et les élections régionales sécurisées ont également meublé les débats. Avant de conclure la réunion, le gouverneur en a fait un challenge et compte s'appuyer sur toutes les forces vives de la région, pour relever le défi.