CAMEROUN :: Yaoundé : un mort au quartier Ahala :: CAMEROON

Une automobiliste est décédée le 9 septembre dernier après la chute de son véhicule au niveau de l’échangeur.

Des témoins du drame disent avoir entendu un crissement soudain et intense de pneus sur l’asphalte, suivi de plusieurs coups de klaxon et un grand bruit étouffé. Lorsque les riverains du lieu-dit « Premier échangeur Ahala » accourent, ils sont sous le choc. Un véhicule vient d’effectuer une chute du haut du pont pour atterrir sur la voie inférieure. La voiture est presque aplatie et l’on aperçoit une main ruisselante de sang à travers la vitre brisée de l’une des portières.

Très vite, une opération de sauvetage est organisée. Des automobilistes se joignent au groupe spontanément mobilisé pour essayer de retourner le véhicule dont le capot est complètement broyé. Des efforts inutiles puisque ces sauveteurs improvisés trouvent le corps inerte d’une femme, seule à l’intérieur. Par ailleurs, ils comprennent qu’il faut une certaine expertise pour l’extirper de la carcasse de la Toyota gris-foncée. Une opération que mèneront finalement des policiers et des pompiers.

Alerté, l’époux de la victime, un capitaine de la Gendarmerie nationale, selon nos informations, est arrivé sur les lieux en catastrophe. Inconsolable, l’homme a dû être maîtrisé pendant de longues minutes par ses collègues et d’autres personnes présentes. Son épouse, Orlane Abodo, était en service à la bibliothèque universitaire de l’Université de Yaoundé II-Soa. L’institution universitaire a d’ailleurs annoncé son décès sur son compte Facebook le 09 septembre dernier, jour du drame.

Sur les causes de l’accident, deux versions s’opposent. La première veut que la défunte ait perdu le contrôle de son engin parce qu’elle téléphonait tout en conduisant. La seconde parle plutôt d’un dérapage consécutif au harcèlement d’un gros porteur qui la suivait d’un peu trop près. Les coups de klaxon assourdissants du camion auraient alors fait paniquer la conductrice qui est partie dans le décor.