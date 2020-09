CAMEROUN :: Concours de la ville la plus propre du Minhdu: Douala quasi prête :: CAMEROON

Le gouverneur de la région du littoral a effectué un tour du propriétaire dans les cinq arrondissements territoriaux du département du Wouri pour évaluer les efforts de chacun d'eux avec en ligne de mire ce concours.

La ville de Douala traîne depuis des lustres une réputation de ville frondeuse et insalubre. Les dernières pluies qui ont entraîné une montée des eaux considérable ont démontré qu'il faudrait prêter plus d'attention à son esthétique pour lui éviter d'autres événements malheureux.

Dans l'optique de booster cet esprit de propreté dans certaines villes, le ministère de l'habitat et du développement urbain a lancé le 08 Août passé un concours pour désigner la ville la Propre du Cameroun. En ce qui concerne la capitale économique, les mairies d'arrondissements ont pris ce concours très au sérieux et on peut ainsi voir tous les jours des citoyens de toutes les tranches d'âge se mouvoir pour rendre leur environnement propre et salubre.

C'est donc en bon patron que Samuel Dieudonné Ivaha Diboua le gouverneur de la région du littoral a entrepris une tournée ce jeudi 10 septembre dans les 5 arrondissements territoriaux que comprend le département du Wouri. Il était question ici pour le numéro un de la région de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux dans les différents arrondissements.

Après son tour du propriétaire, c'est nettement un sentiment de satisfaction qui anime le gouverneur et sa suite au vu des efforts consentis par chaque mairie pour réussir a redonner un meilleur visage a la ville de Douala et faire d'elle la gagnante de ce concours que le gouverneur prends très au sérieux.

A Douala 2è comme à Douala 4è sans oublier Douala 1er , le sentiment est plutôt bon pour les équipes du Minhdu qui accompagnaient le gouverneur dans sa tournée. ''Le constat général est clair, nous avons vu des populations se mouvoir sous l'impulsion des exécutifs municipaux ce qui démontre tout le sérieux qui est porté sur ce concours. Celà nous conforte dans notre position et nous laisse croire que la ville de Douala ne fera de cadeaux à ses adversaires et compte remporter ce concours'' déclarera le délégué régional du ministère de l'habitat et du développement urbain Guy Fomen Koumtouzoua.

Si les membres de la délégation du gouverneur ont apprécié les efforts fournis par certaines municipalités, il est normal de relever aussi que certaines à l'instar de Douala 3è et Douala 5è font office de mauvais élèves. Ici les séquelles des dernières innondations sont encore visibles, les populations et les exécutifs municipaux ne se sont pas assez bougés ce qui laisse entrevoir un certain laxisme en matière d'assainissement et de salubrité. A ceux là, le délégué régional du ministère de l'habitat et du développement urbain a demandé de se réveiller de leur sommeil et de redoubler d'efforts pour qu'ils ne tirent pas la ville de Douala vers le bas pendant que d'autres arrondissements multiplient les efforts.

La finale du concours étant prévu pour le 05 octobre prochain, journée mondiale de l'environnement, il est fort possible qu'au vu de la lancée sur laquelle est partie là ville de Douala , que celle-ci remporté ce concours.