FRANCE :: LIMOGES: LES PLAISIRS D'ALINE VOUS DÉVOILENT LES DIFFÉRENTS ASPECTS DE SON ACTIVITÉ :: FRANCE

Aline vous fait découvrir son monde culinaire, d'une finesse unique dans la belle ville de Limoges.

Un restaurant 18 couverts : sur place ou à emporter

Cuisine Afroeuropeene, saine, équilibrée, parfumée et raffinée.

Faites vous plaisirs en vous faisant du bien !

Traiteur : selon vos désirs nous nous adaptons à votre budget, cuisine française et Africaine.

Salon de Thé : Profitez de nos infusions/ thés naturels, café bio et chocolat chaud du Limousin et nos pâtisseries Maison.

Privatisation de la salle de restaurant pour vos rendez-vous d'affaires et soirée privée.

Cadre chaleureux, calme et apaisant.

Epicerie fine : nos produits sont sans conservateurs ni additifs et réalisés dans notre Atelier.

Découvrez des produits artisanaux de notre région et épices d'ailleurs également en vente.

Exemple: Bières artisanales, jus naturels, infusions et thés naturels, vins, pâté...

Engagements partenariat auprès d'Artistes locaux : vente d'objets d'art et location de vaisselle artisanale et artistiques.

Valorisation de la culture et des talents artistiques.

Venez découvrir ce lieu qui est le vôtre.

Nos horaires d'ouverture :

Lundi- jeudi : 11h - 18h

Vendredi - Samedi: 11h- 22h

Tel:06.64.71.23.58 Site:www.lesplaisirsdaline.fr

Adresse: 92 Avenue Maréchal de lattre de Tassigny 87000 Limoges