CAMEROUN :: Élections régionales du 06/12/2020: La position du parti UNIVERS :: CAMEROON

Dans le cadre du parachèvement de la mise en place du processus de décentralisation inscrit dans la constitution du 19 janvier 1996 le chef de l'État a signé ce mardi 07 septembre un décret portant convocation du collège électoral des élections régionales.

Le parti UNIVERS depuis sa légalisation en 2011 à toujours pris part à toutes les élections dont la constitution et le code électoral lui donne le droit d'y participer, à savoir les élections couplées de 2013, l'élection présidentielle de 2018 et très récemment les municipales et législatives du 09 février dernier.

Sortie des élections dernières le parti UNIVERS a pu comme en 2013 intégrer la short liste des partis à même de pouvoir porter une candidature lors de la présidentielle à venir(2025).

Quant aux élections faisant l'actualité de l'heure. Le parti UNIVERS annonce à l'opinion nationale et internationale qu'il ne participera pas à cette élection pour des raisons évidentes relevant du réalisme politique.

En effet, au regard du collège électoral taillé sur mesure et dans lequel les potentiels électeurs sont à 97% (conseillers municipaux et autorites traditionnelles) membres et militants d'un parti adversaire et par ailleurs arbitre du match.

Au regard de ces éléments qui viennent également s'adosser sur le fait que le contentieux électoral ne soit toujours pas vidé jusqu'à date rendant certains magistrats municipaux illégaux et illégitimes dans leur vote. A cela on peut ajouter le fameux code électoral qui constitue toujours une entrave majeure à la pratique réelle de la démocratie dans notre pays. Tous ces éléments réunis nous empêchent de candidater pour ces élections régionales.

Pour finir le parti UNIVERS continue à préparer les échéances présidentielles, municipales et législatives de 2025 en espérant que de nombreuses améliorations et avancées se produiront d'ici et là.

Hubert MVOLO

Chargé de la communication Parti UNIVERS