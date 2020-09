CAMEROUN :: Zone anglophone : D’autres recettes pour faire pousser des fleurs dans du béton :: CAMEROON

Jeudi 3 septembre 2020, le Premier ministre (PM) Chief Joseph Dion Ngute a présidé la première réunion du Comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du Grand dialogue national (GDN), organisé fin 2019.

Après évaluation de la situation sur le terrain, les membres de cette instance, créée le 23 mars 2020 par le président de la République, ont abouti à la conclusion que l’implémentation des recommandations du GDN n’a pas réussi à améliorer significativement le climat sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays. Pour George Ewane, le porte-parole du GDN s’exprimant devant la presse le 3 septembre 2020 à Yaoundé, le comité a suggéré «une meilleure communication sur le terrain; susciter des ambassadeurs de la paix ainsi que la mise sur pied des mesures fiables; appeler les ministres en charge de l’éducation à prendre des dispositions pour un retour à l’école cette année; renforcer les mesures afin de mettre un terme aux villes mortes; traquer les promoteurs des discours haineux dans notre pays; assurer le retour de la stabilité et des réfugiés dans leurs domiciles».

À côté de ce dispositif, selon George Ewane, il y a aussi «la création d’une zone industrielle qui va générer plus de 9000 emplois pour les déplacés; le renforcement des capacités du Centre de désarmement, démobilisation et de réintégration de Bamenda et Buea». Sur la même lancée, le comité a suggéré aux ministères de la Jeunesse et ceux en charge de l’Éducation d’«introduire des cours d’éducation civique et morale dans les programmes scolaires».

Au chapitre du bilan, Chief Joseph Dion Ngute s’est félicité de la concrétisation de bon nombre de résolutions du GDN. Le PM a notamment cité la promulgation de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui marque la suppression du poste de délégué du gouvernement, la création de la House of chiefs et l’octroi d’un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Dans la foulée, le chef du gouvernement a dit sa foi en la tenue des élections régionales au Cameroun. À terme, le scrutin donnera corps à la deuxième collectivité territoriale décentralisée prévue par la Constitution de janvier 1996, consacrant le Cameroun comme État unitaire décentralisé.

En rappel, le Comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du GDN bénéficie des avis des personnalités telles que Peter Mafany Musonge (président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme), Mgr Jean Mbarga (archevêque métropolitain de Yaoundé) ou encore cardinal Christian Tumi (archevêque émérite de Douala), entre autres.