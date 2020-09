CAMEROUN :: Inondations à l’Extrême-Nord : Le réchauffé des membres du gouvernement :: CAMEROON

Ils ont fait savoir à chaque étape de leur visite les mêmes batteries de mesures comme lors des précédentes visites.

A la suite de fortes précipitations qui ont inondé une très grande majorité de l’Extrême-Nord, une forte délégation interministérielle de sept membres du gouvernement séjourne dans la région depuis le 4 septembre dernier dans le but d’évaluer l’ampleur des dégâts et y trouver des solutions urgentes. Le chef de la délégation, le ministre de l’Administration territoriale (Minat), Paul Atanga Nji les a conduits jusqu’à ce jour à Maroua, Maga, Kai-Kai, Pouss, Mora et Waza au chevet des sinistrés et sur les ouvrages de franchissement effondrés par la furie des eaux.

Les membres du gouvernement n’ont pas été avares en grandes annonces, comme à leur habitude. La ministre de l’Habitat et du Développement urbain (Minhdu), Célestine Ketcha Courtès a annoncé le déblocage de la somme de 26 milliards Fcfa pour reconstruire le pont et le radier de Palar à Maroua afin de rétablir la circulation sur la nationale numéro 1 Maroua-Mora-Kousseri.

Le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi a indiqué que des entreprises ont été mobilisées pour la remise en état du pont et du radier de Palar ainsi que le tronçon Bogo-Pouss. Le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey quant à lui a indiqué que Maga étant une zone de production, il est impératif de le rallier à la capitale régionale de l’Extrême-Nord et aux autres centres de consommation.

D’où la nécessité de réhabiliter la route qui y mène. Le ministre de la Décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, a interpellé les maires sur le rôle qu’ils doivent pleinement jouer dans le développement de cette région.

Les ministres de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales, Dr Taïga et son homologue de l’Agriculture et de Développement rural, Gabriel Mbairobé ont réitéré que le gouvernement va apporter tous les appuis aux éleveurs et aux agriculteurs de cette région.

Des annonces auxquelles les populations ne croient plus. «On a marre des promesses fallacieuses de ces membres du gouvernement. La réhabilitation de toutes ces infrastructures a fait l’objet des mêmes annonces il y a plus d’une vingtaine d’années. C’est pas nouveau. La visite des ministres, c’est du cinéma, du folklore et simplement du théâtre.

Ça ne passe plus comme avant, les gens ont ouvert les yeux. Mais c’est regrettable tout de même pour nous, pauvres électeurs du Rdpc», fulmine sous anonymat une élite de Maroua.

Les réseaux sociaux sont également inondés des commentaires très critiques sur ce périple onéreux des membres du gouvernement qui n’aide en rien le quotidien des populations qui vivent dans la pauvreté et la misère.