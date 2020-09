CAMEROUN :: Dans le Nord-Ouest, un hôpital au cœur des violences :: CAMEROON

Depuis plus de trois ans, les populations des régions Nord-Ouest et Sud-Ouest du Cameroun sont affectées par les violences entre groupes armés étatiques et non-étatiques. Raids armés, attentats, kidnappings, actes de torture et violences sexuelles s'y sont multipliés tandis que le système de santé local s'effondrait. Les équipes de Médecins Sans Frontières sont parmi les seules à continuer d'apporter une aide humanitaire à ces populations délaissées.

Des populations coupées des soins

Selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), près de 680 000 personnes se sont déplacées dans le pays pour fuir ces violences, 59 000 se sont réfugiées au Nigeria voisin et plus de 2 millions de personnes auraient besoin d’assistance humanitaire.

« À cause des violences et des restrictions de mouvement, la majorité des centres de santé ont été désertés ou ne sont plus en mesure de fonctionner normalement, explique Shahbaz Khan, coordinateur de terrain MSF au Cameroun pour la région Nord-Ouest. L’aide humanitaire est réduite du fait de l’insécurité et les populations se sont rapidement retrouvées dans une situation sanitaire critique. Les communautés de personnes déplacées, en particulier, ont peu, voire pas, accès aux soins et vivent dans des conditions alarmantes. »

Soutien aux centres de santé

Cette situation a poussé MSF à lancer en 2018 un appui médical d’urgence dans plusieurs localités du Nord-Ouest du Cameroun. Les équipes y soutiennent aujourd’hui plusieurs structures médicales ainsi qu’un réseau d’agents de santé communautaires assurant des soins primaires aux populations déplacées et vulnérables, ou en les référant vers les structures de soins appuyées par MSF