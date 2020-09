CAMEROUN :: SUPERGOOAL AU SERVICE DE LA POPULATION :: CAMEROON

Depuis le début de la Covid-19, la population camerounaise est inquiétante. La pandémie n’a pas cessé de faire des ravages, et pratiquement un an plus tard, le monde entier lutte toujours contre ce virus. À son niveau, Supergooal essaye de rester présente pour la population en ces temps difficiles.

Ce virus a touché absolument tous les secteurs d’activités, et les parieurs sportifs également ont dû en subir les conséquences. Toutefois, Supergooal a mis tout en place pour garantir la sécurité de ses joueurs. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la marque s’implique d’arrache-pied en faisant des dons sur toute l’étendue du territoire camerounais.

LES COMMUNAUTÉS LOCALES EN BÉNÉFICIENT

Dans le but de soutenir l’État camerounais dans la lutte contre la propagation du coronavirus, Supergooal a pris sur elle de se rendre dans les différentes communautés du pays. Le but est de distribuer des cache-nez aux populations, et principalement aux chauffeurs des transports en commun

Actuellement, l’on retrouve encore pas mal de personnes ne portant pas de cache-nez, ce qui est dangereux. Alors, en réponse à cette pandémie, Supergooal a mis les petits plats dans les grands en ciblant principalement les conducteurs de taxis.

L’objectif est de permettre à toute la population en général, et aux amoureux de sport en particulier de pouvoir rester en sécurité tout au long de cette période de crise. Bien évidemment, la société de paris en ligne ne s’est pas contentée des grandes villes du pays, car elle a envoyé des membres de son équipe dans les différentes villes pour mener à bien cette tâche.

LE RESPECT DES RÈGLES EST PRIMORDIAL

Le port des masques est l’une des règles essentielles instaurées par le Cameroun et par de nombreux autres pays dans le monde. Il est donc important de respecter autant que possible cette règle, raison pour laquelle Supergooal a décidé d’intervenir.

La distribution de cache-nez dans les villes du Cameroun est un moyen pour Supergooal de contribuer au respect des règles de sécurité. La société va encore plus loin car elle se rend sur le terrain afin de sensibiliser la population sur le danger de ce virus, d’où l’importance de respecter toutes les mesures.

JEU RESPONSABLE ET SÛR

Supergooal prend la crise sanitaire très au sérieux, et se soucie aussi bien pour ses joueurs que pour ses employés. Les millions de morts notées sur le plan international pour la société à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le virus.

Sachant qu’il est difficile pour les amoureux des paris en ligne de se passer des jeux de hasard, Supergooal a pris soin de favoriser le travail en ligne. La société a également veillé à maximiser la sécurité et la distanciation sociale auprès des employés constamment en contact avec les parieurs.

Ainsi, les besoins des clients demeurent la priorité de Supergooal. Les meilleurs services, des bonus inédits et une panoplie de jeux riches restent à la portée de tout un chacun ! La Covid-19 reste donc un obstacle mineur face à Supergooal.