CAMEROUN :: Développement local: Le maire Moby veut booster le développement de Jebalè :: CAMEROON

Il a fait cette promesse lors d’une visite sur le territoire insulaire le 09 août dernier

Les populations de Jebalè, petit territoire insulaire situé dans l’arrondissement de douala 4è ont reçu avec beaucoup d’enthousiasme la visite de l’exécutif municipal de la commune de douala 4è avec a sa tête le maire Hervé Moby. Cette visite première du genre d’un maire depuis des lustres intervenait dans le cadre d’une tournée engagée par le maire dans les chefferies traditionnelles de la commune qu’il dirige.

C’est ainsi qu’après avoir été accueilli par les autorités traditionnelles de Jebalè, accueil ponctué par des rites locaux, le maire a pu prendre part au culte dominical dans la chapelle centenaire EPC de Jebalè. « Cette chapelle ne s’écroulera pas sous notre mandat » a promis le Dr Moby qui a promis une réfection imminente de cette bâtisse qui date de l’année 1898.

C’est engagement du maire et de son exécutif en faveur de cette chapelle ne sera que le premier d’une longue série car après avoir réellement fait le tour du propriétaire, le maire ayant cerné les besoin de la petite presqu’ile a affirmé qu’il souhaite l’accompagner dans sa croissance « et ceci, ce ne sont plus des promesses électorales car l’heure est à l’action » dira-t-il.

C’est ainsi que sur la base des doléances présentées par les populations, le Maire Moby et son exécutif ont pris plusieurs engagements dont celui de lancer des discussions avec le Feicom en vue du financement d’une adduction d’eau potable , quant au volet énergie électrique, l’édile a promis à titre personnel de financer l’abonnement de neuf ménages à l’énergie solaire . Un engagement conditionné par la preuve de paiement de l’abonnement de 11 familles et du centre de santé par les populations elles-mêmes. Dans le même ordre d’idées, la commune financera l’achat de 20 lampadaires pour Jebalè I et II, à raison de 10 par village. Des engagements qui vont permettre de lancer le fonctionnement de la centrale photovoltaïque achevée depuis belle lurette.

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de mobilité des populations de Jebalè, la commune entrevoit de construire une voie piétonne de 500 mètres. La construction d’un embarcadère –débarcadère sollicitée par la commune devra encore attendre vu que cela ne relève pas compétences de la commune de douala 4è. Histoire de laisser à la communauté urbaine le temps le temps d’achever un chantier du même type à Manoka.

Le centre de santé en état de délabrement assez avancé bénéficiera bientôt d’un toilettage. La communauté va également être équipée de deux débroussailleuses pour l’entretien des voies et piste du village. Des pistes de solutions d’emploi ont aussi été élaborées pour les jeunes de Jebalè.

Pour le Maire Hervé Moby, tous ces engagements doivent se convertir en réalisations dans les meilleurs délais de redonner à Jebalè son visage d’antan mais aussi d’implémenter la vision du nouvel exécutif municipal de Douala 4è.