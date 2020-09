CAMEROUN :: Communiqué FOCACO , Vigilance avec les bouteilles d'eau minérale naturelle Supermont :: CAMEROON

Les obligations réglementaires liées à l'étiquetage des denrées alimentaires imposent aux producteurs d'informer leurs consommateurs des numéros de lot et date de péremption sur les emballages des produits. Le numéro de lot ou la traçabilité des produits autrement nommée tracing permet d'assurer qualitativement le parcours des produits. Le tracing permet, en cas de problème qualité, de rechercher les causes et l'origine du problème..

La Fondation Camerounaise des Consommateurs (FOCACO) a enregistré plusieurs préoccupations des consommateurs qui s’interrogent de savoir s'il y a une contrefacon de l’eau minérale naturelle Supermont.

En effet, après recoupement, la Focaco a constaté sur le marché que certaines bouteilles Supermont ont la date de péremption et le numéro de lot uniquement inscrits sur le bouchon (encre délébile) et d'autres bouteilles ont la date de péremption et le numéro de lot gravés seulement sur la bouteille.

La Focaco a saisi par correspondance le 27 Août 2020 l’entreprise Source du Pays afin qu'elle clarifie au plus vite cette situation qui embarrasse les consommateurs.

En attendant ces clarifications et conformément à la Loi-cadre portant protection du consommateur au Cameroun, la Focaco conseille aux consommateurs, pour leur sécurité, d'acheter pour eux et les nourrissons les bouteilles d'eau minérale Supermont dont la date de peremption et le numéro de lot sont gravés sur la bouteille.

Fait à Douala, le 1er Septembre 2020

( é) Alphonse AYISSI ABENA

Président exécutif FOCACO

Email: contact@focaco.org