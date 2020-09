CAMEROUN :: Comment choisir une bonne application de paris sportifs :: CAMEROON

Depuis que les connexions Internet via un mobile se sont grandement améliorées au Cameroun les paris sportifs ont connu un véritable essor.

Les applications pour parier en ligne ne manquent pas. Désormais en quelques minutes il est facile d’ouvrir un compte sur une plateforme et de miser à partir de n’importe quel endroit du globe, même du Cameroun !

Si le virus des paris sportifs en ligne ne vous a pas encore mordu, voici quelques conseils pour choisir une application digne de confiance.

Navigation ergonomique

Une bonne application doit être pratique. Cela veut dire que vous devez vous sentir à l’aise quand vous naviguez dessus. Il doit être facile et simple de trouver les disciplines ou les matches sur lesquels vous souhaitez miser. Si vous mettez trop de temps pour trouver une rencontre particulière changez d’appli. Vous en trouverez sans problème une autre plus facile et plus confortable.

Les bonus de bienvenue

Lorsque vous ouvrez un compte sur une appli comme paris sportif betFIRST on vous offre un bonus de bienvenue de 100%. Cela signifie que si vous déposez 15 000F CFA, le bookmaker crédite votre compte de 30 000F CFA. Cela vous permet de commencer à parier sans trop vous faire de soucis. Vous pouvez comparer les différentes applis et opter pour celle qui offre le meilleur bonus de bienvenue.

Autre astuce : ouvrir plusieurs comptes et ainsi profiter de plusieurs bonus !

Par la suite il vous faudra un peu d’organisation pour gérer tous les comptes mais c’est tout à fait faisable.

Les cotes

La qualité des cotes est un élément important à prendre en considération dans votre choix. Comparez les différentes applications de paris sportifs pour voir les cotes qu’elles proposent. Certaines en offrent de plus intéressantes que d’autres. Optez pour celles qui semblent les plus avantageuses.

Parier en live

Avant de déposer de l’argent sur une appli, vérifiez qu’elle donne bien la possibilité de parier en live. En effet, c’est là tout l’avantage des applications de paris sportifs. Vous pouvez suivre un match en direct et miser en fonction de comment tourne la rencontre. Parfois à cinq minutes de la fin, surtout au football, une équipe peut renverser la situation et remporter la rencontre alors que jusque-là elle était dominée. En misant sur sa victoire avant la fin de la rencontre vous bénéficierez d’une grosse cote et la possibilité de gagner pas mal d’argent.

Notez que les paris s’arrêtent en général vers la 87ème minute, après en général, le site bloque la possibilité de parier.

Les paris sportifs est une activité divertissante, mais n’oubliez pas que vous jouez de l’argent réel, alors faites-le avec modération et responsabilité.