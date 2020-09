CAMEROUN :: Rentrée scolaire sous fond de Covid19: l'UNESCO réfléchi sur les scénarios possibles :: CAMEROON

La ville de Douala abrite actuellement un atelier organisé par l'UNESCO en collaboration avec le Partenariat Mondial pour l'Education associés à d’autres partenaires techniques et financiers, histoire de définir un cadre d’orientation de la mise en place du dispositif national intégré d’enseignement à distance.

Dans le cadre de la réponse des Agences des Nations Unies au plan de riposte à la Covid – 19 lancé par le gouvernement du Cameroun, l’UNESCO, Agent partenaire des fonds COVID du Partenariat Mondial pour l’Education (PME), avec l’appui des autres partenaires techniques et financiers vient de mobiliser deux financements sous forme de don auprès du Partenariat Mondial pour l'Education (PME)et de « EDUCATION CANNOT WAIT », ECW. Le premier don (PME) porte sur un financement accéléré d'un montant de 11 millions de dollars américains en vue de mettre en œuvre le projet de riposte d’urgence contre la COVID-19 dans l’enseignement de base allant du primaire au 1er cycle du secondaire général sur la période de juillet 2020 à décembre 2021.

Le second don (ECW), d’une durée de 8 mois (avril – décembre 2020) porte sur un montant de 1 000 000 USD pour conduire un projet d’urgence en réponse à la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19. Les projets de riposte d’urgence à la COVID-19 dans le secteur de l’éducation et de la formation au Cameroun vont se structurer aucours de l'atelier technique de cinq jours qui se tient actuellement à l'hôtel la falaise de bonanjo . Il a pour objectif de planifier et de produire les documents de références des activités liées aux deux projets. Il faut dire ici que Les bénéficiaires directs sont prioritairement les ministères de l’éducation de base et celui des enseignements secondaires. Mme Elobo Lisette , chef de division au ministère de l'éducation de base dira à ce propos que <<L’Unesco qui vient de mobiliser deux financements sous forme de don auprès du partenariat mondial pour l’éducation(PME) et de <<ÉDUCATION CANNOT WAIT>>, ECW et qui l’agent partenaire des Fonds Covid-19 pour le partenariat mondial pour l’éducation, entend au cours de ces travaux de Douala, planifier et produire les deux documents de références des activités liées aux deux projets>>

Par ailleurs, depuis le 11 Mars 2020, l’OMS a déclaré la pandémie de la COVID-19. Le Cameroun comme d’autres pays a décidé de la fermeture temporaire des établissements scolaires et universitaires pour freiner la propagation de la maladie. Cette décision gouvernementale a affecté la scolarisation de 7,2 millions d’élèves et étudiants inscrits dans les établissements publics et privés implantés sur le territoire national dont environ 4,5 millions d’enfants du primaire avec 47% de filles.