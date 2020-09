CAMEROUN :: Rentrée scolaire 2020-2021:La Minesec donne le coup d’envoi :: CAMEROON

La ministre des Enseignements secondaires Pauline Nalova Lyonga informe les parents, tuteurs et les élèves que le paiement des contributions exigibles et les frais des examens officiels pour le compte de l’année scolaire 2020/2021 débuteront le mardi, 1er septembre 2020.

Dans un communiqué datant du 17 août 2020, la ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova Lyonga Egbe informe les parents, tuteurs et les élèves que le paiement des contributions exigibles et les frais des examens officiels pour le compte de l’année scolaire 2020/2021 débuteront dès le mardi 1er septembre 2020 sur l’ensemble du territoire national.

A cet effet, elle invite les concernés à régler les modalités par voie électronique à travers un opérateur de leur choix parmi ceux-ci : Mtn Cameroon, Campost, Express-Union, United bank for Africa (Uba) et Afriland first bank.

Dans la même veine, la Minesec, demande à tous les chefs d’établissements scolaires de faire part de leurs besoins en personnel en ligne. « En vue d’obtenir les statistiques actualisées sur les besoins en personnel dans les établissements secondaires, elle invite tous les chefs d’établissement à faire part de leurs besoins en personnel en ligne », peut-on lire dans son communiqué singé le lundi 24 août 2020. Elle les rassure en disant qu’ils seront contactés à cet effet et recevront des codes secrets qui leur donneront accès à un module y relatif présent sur le site web (www.menesecdrh.cm ).

Le délai prévu pour cet exercice est fixé au vendredi 4 septembre 2020.