FRANCE :: Camer.be rend hommage à Parfait Valère Mbeg à Paris :: FRANCE

La rédaction de Camer.be et ses partenaires ont rendu un vibrant hommage à Valère Parfait Mbeg. C’était le samedi 22 août dernier à Paris en présence Madame Christine Ndjeyede, la mère du défunt. Occasion pour les hommes et femmes de médias présents de ressasser les souvenirs et de rappeler quelques anecdotes au sujet du journaliste - reporter d'images bien connu sur la place parisienne.

Camerounais dans l’âme

Sur le plan politique, il a été rappelé que de son vivant, notre confrère défendait les idéaux du rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC). L’ancien pensionnaire du séminaire Saint Paul de Nylon ne se gênait d’ailleurs pas lorsqu’il devait s’afficher avec les attributs du parti au pouvoir au Cameroun.

Nous apprendrons également de sa génitrice que le défunt aimait tellement le Cameroun qu’il avait décidé de conserver sa nationalité d’origine malgré plus de trente années de vie passées en France.

Pour rappel, Parfait Valère MBEG, 49 ans, est décédé à Paris (France) dans la nuit du 23 mars dernier d’un arrêt cardiaque dans son sommeil. Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 3 avril 2020 à Paris dans la stricte intimité familiale en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19.

Confrontée aux exigences sanitaires ainsi qu'à la saturation des morgues à travers la France, la famille du défunt avait dû renoncer, malgré elle, au rapatriement du corps de notre collègue vers le Cameroun. La famille avait procédé à la crémation avec conservation des cendres.

Un collaborateur fidèle

Valère Parfait Mbeg collaborait depuis plusieurs années avec Camer.be. Le défunt confrère était domicilié à Bois-Colombe en région parisienne non loin du quartier de la défense.

Il était surtout le directeur de la chaine CITESIC Tv qui diffuse l'essentiel de ses reportages sur internet. Travailleur indépendant, Parfait Mbeg était connu dans le milieu des médias camerounais en France pour ses reportages photos et vidéos de tous vos événements, clips vidéos, DVD, albums photos etc.

Le repos éternel au Cameroun

Grâce à la récente ouverture des frontières aériennes et la reprise des vols entre le Cameroun et la France, les obsèques de l’ancien élève du Lycée technique d’Etat des garçons de Nîmes (France) ont finalement eu lieu au Cameroun les 5 et 6 août 2020 en présence de son fils âgés de 18 ans ainsi que de sa mère Madame Christine Ndjeyede qui réside elle aussi en France.

Les cendres de celui qui fut également formé en architecture à Montpellier ont été inhumées Iloloma PK 17 dans le canton Ndogbianga. Valère Parfait Mbeg était père de deux enfants nés de sa relation avec une française.

Une vue partielle des collaborateurs présents à l'hommage de Paris