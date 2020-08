CAMEROUN :: “MAESTRIA” Gaëlle JO DIBOG lance C'est parti pour la 2ème édition de “WOMENSPEAKINGEXPERIENCE :: CAMEROON

C'est la maestria Gaëlle JO Dibog qui a procédé au lancement de l'événement.

En ce mois d’août qui court inexorablement vers sa fin, c’est un rendez-vous capital que la Consultante en marketing et communication Gaëlle JO DIBOG a.k.a “MAESTRIA” prend avec les publics féminins (Chefs d’entreprises, Entrepreneurs, Cadres d’entreprises,leader de la société civile, Etudiantes) des deux principales villes du Cameroun : Yaoundé qui, demain samedi 22 août 2020, accueille à Villa B. au quartier Bastos, la 2è édition de “WOMENSPEAKINGEXPERIENCE” (WSE), et Douala, qui aura l’honneur, une semaine plus tard, le 29, d’abriter l’événement à l’hôtel Somatel.

« Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément », disait Nicolas Boileau. Cette maxime, pour ne pas manquer de pertinence, n’en est pas moins à relativiser, tant il et vrai que le caractère de l’émetteur, au sens de sa capacité intrinsèque à appréhender le récepteur comme le consommateur de son message et non comme un juré à l’oral décidant discrétionnairement de la note à attribuer, selon des critères qu’il s’est fixés en toute souveraineté, est un facteur important dans la facilitation de la transmission du message.

Cela l’est encore davantage dans un monde où le machisme est tellement la chose la mieux partagée que des femmes en viennent à croire qu’il est une inévitable fatalité.

C’est contre cet état d’esprit débouchant sur le trac qui s’empare des personnes en général, et des femmes en particulier lorsqu’elles doivent s’adresser à un public, que va en guerre la ” MAESTRIA” Gaëlle JO DIBOG, consultante en marketing et communication, formatrice en prise de parole et maîtresse des cérémonies pour des évènements d’entreprise et de particuliers.

A l’occasion de la 2è édition de “WOMENSPEAKINGEXPERIENCE”, cette diplômée de l’ESSEC, titulaire d’un MBA en marketing entend dispenser une solide formation pratique sur la prise de parole en public pour les femmes.

Public intéressé, les femmes résolues à ne plus passer inaperçue, à s’exprimer de manière convaincante, à maîtriser l’art de parler en public, car la formation si elle a pour objectif entre autres de permettre aux femmes ayant peur de parler en public de prendre plus d’assurance, vise surtout à faire d’elles des personnes pouvant intéresser leurs interlocuteurs avant même d’avoir parlé, capables de prendre la parole avec aisance, and last but not the least, de convaincre leurs vis-à-vis.

Au menu de cette 2ème édition de “WOMENSPEAKINGEXPERIENCE” une formation qui s’étendra sur 6 (six) heures d’horloge, des exercices et des mises en situations, des séances de coachings individuels et des ateliers d’expertes,

Tout un programme permettant aux dames que Gaëlle JO Dibog considère comme “l’actrice clé du développement” de :

-Travailler leur charisme féminin ;

-Surmonter leur stress ;

-Structurer leur présentation ;

-Sublimer leur communication non verbale ;

-Orienter la réaction de leurs interlocuteurs

Témoignages

De l’avis des dames qui ont pris part à la première édition de “WOMENSPEAKINGEXPERIENCE” en février dernier, le programme WSE dont l’objectif principal est de L’objectif principal est de donner aux femmes les outils nécessaires pour avoir confiance en elles et prendre la parole en public avec assurance (autrement dit « dépasser les freins à la prise de parole et utiliser leur voix comme un atout »), leur a aussi procuré les outils intellectuels nécessaires pour Defendre/présenter brillamment leurs projets, faire des présentations convaincantes, rallier un public à une cause ou vendre un projet ou un produit.

Et il faut dire que MAESTRIA Gaëlle JO a de quoi tenir, pour avoir fréquenté des milieux professionnels divers où elle a pu se mettre au-dessus de son genre et réussi à donner le meilleur d’elle-même, qu’il s’agisse du milieu des médias, du milieu culturel, du milieu du conseil en communication ou de la distribution. C’est don en connaissance de cause qu’elle peut, avec assurance, revendiquer une expérience éprouvée en matière de développement personnel.

