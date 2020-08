CAMEROUN :: Paul Biya sapeur pompiers des causes désespérées. :: CAMEROON

Les inondations survenues dans les villes du Cameroun vendredi 14 aout ont fait de nombreuses victimes. Deux morts dans la sanaga maritime et de nombreuses pertes matérielles dans les autres villes.

Y a-t-il un plan d’humanisation pour nos villes ? Difficile à répondre à une question qui fait les débats dans les radios et télévisions depuis la catastrophe des inondations de vendredi dernier. Toujours est il que la ville de Douala, principale touchée se remet à peine de cette catastrophe. Les populations sont encore sous le choc. Le maire de la ville de Douala, le ministre de l’habitat, le ministre de l’administration territoriale sont venus au chevet des sinistrés. Avec un message du chef de l’Etat. La presse a pris le relaie.

Le Pélican indique qu’au sujet des Inondations à Douala, « Le chef de l’Etat vole au secours de milliers de sinistrés ». Pour le don présidentiel reçu hier lundi, 24 août 2020 à la suite des récentes inondations survenues dans la capitale économique, les populations sinistrées de Douala ont transmis leurs remerciements adressés au chef de l’Etat au ministre de l’Administration Territoriale, Paul Atanga Nji en visite d’évaluation et d’assistance dans la capitale économique sur Hautes instructions du président de la République, Paul Biya. En effet, ils sont plus de 500, ces sinistrés recensés dans les arrondissements de Douala 3 ème et 5ème, qui ont reçu cette assistance du chef de l’Etat constituée du savon, du riz, des matelas et autres couvertures…

Cependant que l’Indépendant parle de la « Diligence du chef de l’Etat aux sinistrés ». Le ministre de l’Administration Territoriale, Paul Atanga Nji, a été dépêché hier à Douala sur instruction du président de la République, pour une mission d’assistance et d’évaluation des débats des récentes inondations.

Pour Cameroon tribune, les Victimes d’inondations à Douala et Edéa reçoivent « Le réconfort du chef de l’Etat ». Le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji a remis hier dans ces deux villes des dons du président de la République aux populations sinistrées par la montée des eaux. Une assistance constituée de matériel de couchage et de denrées alimentaires.