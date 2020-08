CAMEROUN :: Voici les 7 membres suspendus de l’OBC :: CAMEROON

Le ministre des Enseignements secondaires (Minesec) Nalova Lyonga a rendu public mardi la liste des membres du personnel de l'Office du Baccalauréat du Cameroun (OBC). Il s’agit de 3 agents statutaires et 4 agents contractuels d’administration.

Les sept membres dont il s'agit travaillent pour l'essentiel dans le service de reprographie, celui-là même qui a la charge d'imprimer les copies des épreuves. Ils sont accusés de négligence, fuite et complicité de fuite des épreuves.

Ils avaient diffusé au profit de certains candidats, les épreuves suivantes: de Physique, Sciences de la vie et de la Terre, Chimie et Technologie de l’information (TI). Cette tricherie concernait les séries scientifiques à savoir C et D et Ti.

Après la mise à jour du délit, le ministre de l'enseignement avait reprogrammé lesdites épreuves avec de nouveaux sujets.

Après plusieurs jours d'enquête qui se sont déroulées entre le 28 juillet et le 17 août, les instances administrative et judiciaire sont arrivées aux conclusions selon laquelle, la fraude a été l'œuvre du personnel du service de la reprographie uniquement.

Les autres services de l'OBC se trouvent ainsi blanchis. Le DG de l'OBC Etienne Roger MINKOULOU est donc responsable de son personnel, mais pas coupable de leurs faits délictueux.

« Des mesures conservatoires ont été prises, notamment la suspension des mis en cause. Le directeur de l’Office du baccalauréat du Cameroun (Obc) a été chargé de veiller à la stricte application de ces mesures. Les personnes convaincues d’agissements répréhensibles seront remises aux services compétents de l’Etat, pour répondre de leurs actes », affirme Nalova Lyonga.

Les coupables suivants sont mis à l'écart pour une période de 3 mois:

1) Ngoumti Celestin de Paul : chef de service de la reprographie (agent statutaire)

2) Bona Zachee, cadre détaché (agent statutaire)

3) Nsegbe, cadre détaché (agent statutaire)

4) Ngah Tsimi Leontine Heloise, secrétaire du service de la reprographie, (agent contractuel)

5) Hayatou Isaa Junior, agent de bureau (agent contractuel)

6) Abena Ngono Gabriel, agent de maitrise (agent contractuel)

7) Minfoumou Mfomo Valerie, secrétaire (agent contractuel)