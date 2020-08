CAMEROUN :: Meurtre de Muyuka: Le BRIC invite le gouvernement à tout faire pour mettre fin à la crise anglophone :: CAMEROON

Pekeuho Tchoffo Ernest, Président national du BRIC (Bloc pour la Reconstruction et l’Indépendance économique du Cameroun) joint sa voix à celle de plusieurs compatriotes pour condamner l’assassinat d’une civile à Muyuka, département du Fako dans la région du Sud-Ouest le 11 août 2020. Ci-dessous l'intégralité de son communiqué, parvenu ce jour à la rédaction de camer.be

Le mardi 11 août 2020 les combattants TERRORISTES armés de Muyuka ont décapité une mère de 35 ans et ont jeté son corps au milieu de la route, la scène s’est déroulée autour de 13 heures selon des sources concordantes, la victime a été sortie de chez elle, ligotée, entraînée en route, avant d’être tuée par des sécessionnistes.

Le BRIC est attristé par le meurtre de cette jeune femme de 35 ans et condamne avec la dernière énergie cet autre acte de barbarie.

Les séparatistes ne peuvent pas affirmer qu’ils combattent pour libérer les populations du Nord Ouest et du Sud Ouest et pendant ce temps ôter la vie au nom de ce combat.

Cette tragédie nourrit la radicalisation et donc le terrorisme, et cet acte qui relève de la Barbarie et du terrorisme ne peut être toléré et par conséquence nous invitons nos valeureux forces de défenses et de sécurités de tout mettre en œuvre pour retrouver les coupables et les traduire devant les juridictions compétentes.

Le BRIC invite le gouvernement à tout faire pour mettre fin à cette crise qui a déjà emporté trop de vies humaines sans oublier les biens détruits.

En effet, nous pensons que, ce conflit qui dure a profondément marqué la population des deux régions anglophones, du point de vue physique et psychologique, sans oublier les pertes en vies humaines, qui n’est dans l’intérêt de personne.

Yaoundé le 12 Août 2020

Pekeuho Tchoffo Ernest

Président national du BRIC (Bloc pour la Reconstruction et l’Indépendance économique du Cameroun)