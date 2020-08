CAMEROUN :: APPEL CITOYEN AU STRICT RESPECT DE LA LIBERTÉ DE MANIFESTER :: CAMEROON

Très chers Amis du Cameroun, Très chers Compatriotes, Mesdames et Messieurs,

Nous, Camerounais et membres du CCD (Conseil des Camerounais de la Diaspora) et de la Diaspora Révolutionnaire, avons accueilli avec enthousiasme l’excellente nouvelle de nos compatriotes du triangle national, tous épris de paix, de justice, de liberté et de démocratie, qui envisagent d’organiser des marches pacifiques dans des villes du Cameroun, notamment à Douala, à compter du 14 août 2020.

Le Conseil des Camerounais de la Diaspora (CCD) dont la principale raison d'être est la libération de notre pays et l’avènement d’un Etat de droit au Cameroun, salue avec ferveur patriotique cette initiative louable, d’où qu’elle vienne, et quel qu'en soit le concepteur. Que le porteur de cette idée novatrice soit un parti politique ou n'importe quel membre de la société civile, l'essentiel pour le Conseil des Camerounais de la Diaspora (CCD), est sa contribution efficace et efficiente à l'épanouissement des Camerounais aujourd'hui sous le joug de Paul Biya, un despote à nul autre pareil.

À cet effet, le CCD s’engage sur l'honneur à accompagner les tenants de ce projet rédempteur et se tient prêt à veiller sur la sécurité des braves compatriotes qui l'ont conçu. Face aux velléités répressives du régime illégitime et dictatorial de Yaoundé qui, sans surprise, pourrait torpiller cette belle initiative comme lui seul en a le secret. Le CCD promet de ne tolérer aucune exaction ni violence de nature à entraver cette contestation pacifique et patriotique qui plus est, sera menée par les Camerounais aux mains nues.

Le CCD lance d'ores et déjà un vibrant appel aux vaillants concitoyens de toutes les diasporas combattantes afin qu'ils soient aux aguets, en tant que de besoin…au cas où les tortionnaires du Cameroun excelleraient une fois de trop dans les égarements totalitaires dont ils sont réputés coutumiers.

Le temps est venu pour le régime totalitaire, monarchique et dictatorial du Cameroun, de s'approprier ces sages conseils de Jean-Jacques Rousseau, lorsqu'il dit: « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir ». De la même manière, il est bon que Paul Biya et ses sbires méditent ces mots savants et avant-gardistes d'Abraham Lincoln: « On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps ». À bon entendeur, salut!

LA PATRIE OU LA MORT, NOUS VAINCRONS !

Vive la Diaspora révolutionnaire !

Vive le peuple réconcilié du Cameroun !

Vive le Cameroun libre !

Fait à Paris, le 12 août 2020

Pour le CCD

Le Général-Président Robert WANTO

Les Porte-Paroles Henri KINGUE KWATE & Narcisse BANEGA

Ampliations :

U.A ; U.E ; ONU

Quai d’Orsay

Présidence de la République Française