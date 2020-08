Belgique: Les voyages non-essentiels vers le Cameroun sont actuellement interdits :: BELGIUM

Selon les informations actualisées du service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement, belge, les frontières camerounaises sont fermées à tout voyageur non-camerounais, à l’exception des résidents, diplomates et représentants d’ONG.

Pour lutter contre la propagation du virus, les autorités camerounaises ont adopté un certain nombre de mesures dont :

-la fermeture de toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes (sauf exceptions – voir ci-dessus) ;

- la suspension de la délivrance de visas d’entrée au Cameroun

- l’obligation de porter un masque en public ;

- l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes ,

- la restriction des déplacements urbains et interurbains qu’en cas d’extrême nécessité.

Les voyageurs doivent tenir compte du fait que ces mesures sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les personnes se trouvant actuellement au Cameroun sont invitées à suivre les directives d’hygiène et de distanciation sociale des autorités camerounaises et à suivre quotidiennement l’évolution de la situation sanitaire

A partir du 1er août 2020, TOUS les voyageurs revenant en Belgique sont tenus de remplir le « Passenger Locator Form ». De plus amples informations peuvent être consultées sur www.info-coronavirus.be .

Les voyageurs doivent être conscients du fait que de nouvelles flambées de Covid à l'étranger peuvent fortement affecter leur voyage et que le rapatriement ne peut être garanti si les vols commerciaux sont supprimés ou si les frontières sont fermées.

Il est fortement recommandé aux Belges qui se rendent dans le pays de se mettre en contact avec l’ambassade de Belgique à Yaoundé (+237 222 21 52 91 / yaounde@diplobel.fed.be ) et de s’enregistrer sur Travellers Online https://travellersonline.diplomatie.be