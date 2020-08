CAMEROUN :: Le Manifeste du Médiateur Universel: Une attitude de responsabilité suprême :: CAMEROON

« Quand on est né dans la paix, a grandi et vécu dans la paix, et peut-être même obtenu ou simplement réaliser l’essentiel dans cette paix, on doit veiller à préserver la paix, parce qu’on n’a pas le droit de tromper le peuple en le poussant à la révolte, et ainsi de compromettre, de compliquer ou d’hypothéquer le destin des générations futures.

Les seuls outils, les seuls instruments, les seules voies et les seuls moyens pour conforter et valider cette responsabilité suprême, résident dans la volonté inlassable de dialogue et de réconciliation ».