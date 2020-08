CAMEROUN :: Klapeers, un écosystème pour la promotion du made in Africa. :: CAMEROON

Son promoteur « Hervé l’Africain » fait le tour du continent. Dans une campagne d’explications sur ce nouvel esprit Africain. Il était à Douala à une rencontre avec les vendeurs Klapeers.

Nous sommes dans le numérique, le constat est simple. Il ya des réseaux sociaux, il y a des messageries électroniques, messageries instantanées comme wathsapp. Une multitude de plateformes qui ont été développées au cours des temps. Elles viennent de l’occident dont le but est de promouvoir les produits du nord vers le sud. Et pourtant, dans ce monde devenu village planétaire, l’Afrique contribue de façon significative dans la création de richesses. Herve Kenfack « Hervé l’Africain » a pris la mesure de l’ampleur de la situation. Avec le concept Klapeers.

Le concept de klapeers est un écosystème numérique. On a l’habitude dans le monde de parler de plateforme. C’est pour la première fois qu’on va parler d’écosystème numérique, « tout en un en ligne ». Cela se traduit comment ? Il ya des réseaux sociaux, il y a des messageries électroniques, messageries instantanées comme wathsapp. L’écosystème klapeers c’est la multitude de ces thèmes là en un seul endroit numérique.

Quel est donc L’intérêt de cet écosystème ? Pour Hervé « c’est qu’il est Africain et développé par des Africain, la conception a été faite en Afrique, la réalisation en Afrique, aujourd’hui on tourne sur 6 pays dont le Cameroun en premier. Il permet à tous les Africains d’avoir leurs données numériques chez eux » Désormais les Africains ont la possibilité de vendre en restant en Afrique.

Aussi, avec Klapeers, on aura pour la première fois du E-commerce du sud vers le nord. Une promotion du made in Africa. Il s’agit de mettre ensemble les Africains pour échanger les produits. Klapeers se présente ainsi comme le plus court chemin pour vendre dans le monde entier. Pour y parvenir, il suffit d’ouvrir une boutique klapeers, recevoir un certificat pour vendre ses produits en Afrique et à travers le monde. Contact : www.klapeers.com